Maratons, kas nebeidzas nekad: Daniela un viņa vecmammas Regīnas stāsts

"Ponijs, pinkī pajs," – Daniels man rāda mīksto rotaļlietu, kas kādreiz bijusi rozā, bet pēc gadiem ilgas draudzēšanās tapusi pelēcīga. Šī ir puiša mīļākā mantiņa, no kuras viņš nešķiras. Ar ponijiem Danielam saistās kaut kas skaists un sievišķīgs. "Pubertātes vecums šiem cilvēkiem ir ļoti smags pārbaudījums. Daudz asāks nekā citiem. Bērnu slimnīcas psihiatrs reiz sacīja, ka šis būs pats grūtākais laiks Daniela dzīvē, un to mēs tagad izjūtam. Viņš var uz ielas pieiet klāt meitenei, pajautāt, kā viņu sauc, kur viņa dzīvo. Es saprotu, daudzi izbīstas, bēg, bet Daniels nav agresīvs," stāsta vecmamma, un, kamēr viņa runā, Daniels kļūst aizvien satrauktāks. Viņš saprot, ka runājam par viņu, arī kafejnīcas vide ir sveša, kas šādiem cilvēkiem ir liels pārdzīvojums. Regīna vairākkārt uzsver, ka daudzas lietas Daniels var paveikt pats saviem spēkiem. Dienas centrā "Saulessvece", kur šādus bērnus uz kādu laiku var ievietot vasaras mēnešos, pedagogi brīnījušies, cik ātri Daniels iemācījies atšķirt dažādus karogus, pilsētas, valstu atrašanās vietas.



Ko viņi darīs, kad būs beigusies skola un arī aukles pakalpojumu apmaksāt nevarēs? Regīna nopūšas – nekāda "plāna B" viņai nav. Daniels droši vien pamatā pavadīs laiku mājās. Lai tiktu dienas centrā, jāstāv rindā, turklāt ne visus gribētājus tur pieņemot. Regīna saka, ka šādu un līdzīgu ģimeņu Latvijā ir daudz, bet atrast aukli šādam bērnam, it īpaši pusaudža un jaunieša vecumā, ir teju neiespējami. "Sievietes dažkārt baidās, vīriešu ir ļoti maz." Pats aktuālākais, viņasprāt, būtu saglabāt apmaksātu aukles pakalpojumu, lai vecāki vai vecvecāki kaut uz brīdi varētu veltīt laiku sev, savai veselībai. Vēlama būtu dienas centra izveide jauniem cilvēkiem ar autismu, lai viņi būtu pieskatīti un viņu vecākiem sirds būtu mierīga.