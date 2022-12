Pacelt mammu: Veronikas un viņas meitas Margaritas stāsts

Margaritas dzīvoklī viss ir balts – sienas, dīvāni, plaukti, pat grīdas flīzes virtuves daļā. Arī viņa pati mūs sagaida, ģērbusies viscaur baltā, ar gaišu smaidu. Tiesa, smaids ik pa brīdim mijas ar nopietnu noguruša cilvēka skatienu. Pēdējo piecu gadu laikā Margarita ir dzīvojusi ne tik daudz sev, kā savai mammai Veronikai, kura 2017. gadā piedzīvoja insultu un tad pamazām – ar meitas un ārstu palīdzību – tomēr izķepurojās no "guļoša" pacienta statusa. Veronikas stāvoklis gan ir nestabils, un šobrīd viņai atkal ir vajadzīga aprūpe visas diennakts garumā. Margarita bija un vēl arvien ir galvenais savas mammas balsts, daļu no viņu kopīgā atveseļošanās stāsta viņa publiskojusi blogā, lai dotu cerību citiem, un šajā laikā ir mainījusi profesiju. Kā fitnesa trenere viņa cenšas mainīt bēdīgo statistiku, kas liecina, ka esam viena no mazkustīgākajām valstīm Eiropā ar milzīgu skaitu sirds un asinsvadu slimību skarto.