Arvis Zēmanis par krīzes scenāriju izvērtēšanu un to, kā apreibt bez grādiem

24. aprīlī interneta vietnē "palieccilveks.lv" no pulksten 10 līdz 18 norisināsies cilvēcības konference "Paliec mājās - Paliec cilvēks!", kurā uzstāsies vairāk nekā 20 dažādu nozaru pārstāvji un viedokļu līderi. Paralēli izglītojošajai un iedvesmojošajai programmai konferences programmā paredzēta arī dažādu mākslinieku uzstāšanās, sporta nodarbības, bērnu fizioterapijas un līderības paraugstundas, kā arī kopīgas ēdienu gatavošanas pauzes.

Foto: Privātais arhīvs

Viens no lektoriem būs arī Arvis Zēmanis: "Runāšu par to, kā pēdējo 15 gadu laikā ir mainījusies mūsu garšu izpratne, kā mēs apzināti vai neapzināti esam izglītojušies sensorajā uztverē – garšās, smaržās un tekstūrās. Kā produkti bāros un veikala plauktos, profesionāļi un arī ceļošana ir palīdzējuši to noslīpēt. Analizēšu arī pēdējos gados pasaulē aktuālu tēmu – bezalkoholiskos dzērienus – un to, kādēļ šī tendence pārņem pasauli, kā bārmeņi tam adaptējas, kā viesi izbauda bezgrēka kokteiļus un kādi ir pamatprincipi šādu dzērienu pagatavošanā."

Lekcijā tiks piedāvāti arī praktiski piemēri, kā veidot dzērienu, lai tas garšu intensitātē būtu malkojams, nevis dzerams. "Protams, ieteikšu arī kādu recepti, ko katrs varēs pagatavot mājas apstākļos," teic pieredzējušais bārmenis, solot atklāt arī labu triku, ko ieviest bāru dzērienkartēs, lai palīdzētu viesiem izvairīties no kaitinošās draugu frāzes: "Hei, tu šodien nedzer?"