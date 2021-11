Breda Pita rozā šampanietis izturējis kritiķu pārbaudi – laists klajā otrais 'vintage'

Breda Pita sadarbība ar franču vīndariem sestajā paaudzē izrādījusies itin veiksmīga – laists klajā "Champagne Fleur de Miraval ER2" rozā šampanieša otrais "vintage", vēsta ārzemju mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Champagne Fleur de Miraval" ir blends no 'Pinot Noir' (25%) un 'Chardonnay' (75%). Dzēriens radīts "Champagne Peters" šampanieša namā pēc atšķirīgas metodes, tā saucas "rosé de saignée" un ir raksturīga Provansas rozā vīnu darīšanā. Vīns tiek trīs līdz četrus gadus izturēts uz nogulsnēm pagrabos Le Mesnilā sur Ožerā, turklāt katra pudele pārklāta ar tumšu lakas kārtu, lai dzērienam vispār nepiekļūtu gaisma.

"Man šampanietis saistās ar svētkiem, kvalitāti, prestižu un luksusu. Taču rozā šampanietis ir pagaidām kaut kas nezināms. Pēc "Miraval" panākumiem Provansā es gribēju pamēģināt izveidot rozā šampanieša brendu, fokusējoties tikai uz šo krāsu. Rezultāts ir pārsteidzošs un es ar to ļoti lepojos," pirmā "Fleur de Miraval Rosé Champagne" prezentācijā pērn teica Breds Pits.



"Mūsu pirmā šampanieša panākumi bija iespaidīgi. Šoreiz robežas atbīdījām vēl tālāk, nosakot jau ekstrēmi augstas kvalitātes prasības. Esam vienīgais šampanieša nams, kas rada tikai rozā šampanieti, tāpēc katrs "Fleur de Miraval" tiecas pēc augstākās burvības, vienlaicīgi radot jaunas iespējas," nu jau otrā vīna laidiena iepazīstināšanā izteicās aktieris.

Baudīt Breda Pita šampanieti gan nav pa kabatai gluži katram viņa aktiera talanta cienītājam – pudele maksā apmēram 360 eiro. Cenu lielā mērā nosaka arī šampanieša ekskluzivitāte - ER1 tika saražots tikai 20 000 pudeļu apjomā, un ER2 (ER nozīmē "exclusively rosé" – ekskluzīvi rozā).

Turklāt neesot tā, ka Petersu ģimene vīna darītavā izdara visu melno darbu un slavenais aktieris tikai pieliek klāt savu seju šampanieša prezentācijā – Pits arī pats iesaistoties vīna darīšanas procesā.

Tāpat arī vīnziņu atzinumi par šo dzērienu ir pietiekami cildinoši, lai to visu nesauktu par mārketinga triku. "Šis vīns ir lielisks sasniegums, ņemot vērā izvēlēto sarežģīto "rosé de saignée" meodi. Rodolfs Peterss no tāda paša nosaukuma šampanieša nama Le Mesnilā sur Ožerā parāda, kāpēc viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem vīndariem Šampaņā, jo spēj nodrošina brīnišķīgu kompleksitāti saviem rezerves vīniem un skaidrību un tīrību bāzes vīniem. 25% Pinot Noir tīrība un elegance ir elpu aizraujoša," raksta viens no vadošajiem britu vīnziņiem Simons Fīlds, dodot šim vīnam augsto 94 punktu novērtējumu, liecina apraksts portālā "The Champagne Company".

Slavenais aktieris "Château Miraval" vīna darītavu Korēnā, Francijas dienvidos iegādājās vēl 2008. gadā kopā ar tālaika dzīvesbiedri Andželīnu Džoliju - šajā pilī pāris arī nosvinēja kāzas 2014. gadā. Ilgu laiku viņi kopīgi pārvaldīja šo biznesu, taču pērn Džolija savu īpašuma daļu pārdeva alkohola koncernā "Stoli Group" ietilpstošajai kompānijai "Tenute del Mondo", kam pieder tādi ikoniski vīni kā "Masseto", "Ornellaia", "Luce", "Castelgiocondo" uc.