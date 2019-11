Jēkabpils pērles – no karbonādēm līdz suši: 8 ēstuves, kur izbaudīt pilsētas garšas

Kopš bērnības ar siltumu sirdī atceros Jēkabpils kafejnīcu "Pērse" Vecpilsētas laukumā pie kādreizējās autoostas. Tur bija nopērkams visgaršīgākais kafijas krēms ar dzērveņu ķīseli, ko servēja vecajos labajos metāla trauciņos uz krēmbaltas plastmasas kājiņas. Nostalģijas rosināta, šovasar iepazinu Jēkabpili no jauna, lai uzzinātu, kas pa šiem gadiem mainījies un atklātu "Tasty" lasītājiem Jēkabpils slēptās pērles – gardākos šašlikus, pankūkas kā pie omītes laukos un šķīvja lieluma karbonādes par superzemu cenu.

Pilsētu Sēlijā ir maz – Ilūkste, Jaunjelgava, Subate, Viesīte un – lielākā no tām – Jēkabpils. To caurvij Daugava, simboliski sadalot divās daļās. Vietējo ieskatā pilsēta aizvien ir Daugavas abu krastu – Krustpils un Jēkabpils kopums. Vide te ir izteikti multikultūra – luterāņi draudzīgi sadzīvo ar katoļiem, pareizticīgie ar vecticībniekiem, un raibajā kolorītā savas krāsas ievij arī ebreju kopienas un Daugavas plostnieki no Baltkrievijas. Tikpat raiba aina vērojama arī Jēkabpils ēstuvju piedāvājumā. Lūk, astoņi Jākabpils garšu pieturpunkti, ko iesaku tūristiem un citiem pilsētas nezinātājiem. Rakstā ir pausts subjektīvs viedoklis un ēstuves ir izkārtotas nejaušā secībā.

Kebabi un mājas kūpinājumi – mobilais busiņš "Sēlis"

Foto: Publicitātes foto



"Sēļa" feisbuka lapa vēsta: "Piedāvājam sēliskāko kebabu Jēkabpilī, Daugavas kreisajā krastā. Tas nelīdzinās nekam citam, jo šis taču ir vienīgais sēļa kebabs! Pie mums tu esi gaidīts viesis, tev jāatbrauc pašam.. pār purviem, pār mežiem, pār dziļo ūdentiņu. Tev garšos. Ē! "

Gluži kā mobilā busiņa atrašanās vieta, arī ēdienkartes piedāvājums mainīgs – kebabi, falafeļi, kā arī, ja gadās apciemot Jēkabpili īstajā dienā, – pie "Sēļa" varēsi nopirkt smeķīgus mājas kūpinājumus.

Adrese: mainīga

Sekot busiņa atrašanās vietai un citām aktivitātēm vari "Sēļa" feisbuka lapā, lūk, te.

Lasi tālāk un uzzini vēl septiņas garšu pieturvietas, ko iekļaut savā Jēkabpils apmeklējuma plānā.