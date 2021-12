Ēdiena kultūras pētniece un gastronomijas vēstniece Astra Spalvēna ir pieradusi, ka cilvēki viņai prasa receptes, padomus vai jautā, uz kuriem restorāniem tagad jāiet. Taču ēdiena vai restorānu pētniecība nav gluži tas pats, kas ēdiena kultūras pētīšana, ar ko Astra nodarbojas jau vairāk nekā desmit gadus.

Kad ēdiens aprij pētnieku

Kā tu cilvēkiem paskaidro, kas tas ir, ko tu dari?

No vienas puses, es to daru pietiekami ilgi, tā kā tā skaidrošana notiek pakāpeniski. No otras puses, kultūras joma jau tāpat nav viegli izskaidrojama. Tā kā es nezinu, vai es protu to izskaidrot.

Man joprojām laiku pa laikam jāpierāda, ka runa nav par ēdienu, bet gan par kultūru. Kultūru var pētīt caur dažādām lietām – caur arhitektūru, caur modu, caur naudu. Es pētu kultūru caur ēdienu.

Cilvēkiem bieži sajūk pētnieks ar pētāmo objektu, tāpat kā sajūk aktieris ar lomu. Piemēram, aktieris tēlo ļauno, tātad viņš ir ļauns. Es jau arī nedusmojos, ka cilvēkiem jūk tas, ko daru. Tas jau ir ļoti tuvu: ēdiena pētniecība un ēdiena kultūras pētniecība.