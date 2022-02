Lai dzīvo kadiķi! Pieci ieteikumi džina baudīšanai

Džins ir viens no slavenākajiem dzērieniem pasaulē un tā slavu spodrina arī britu karaļnams – džins ar toniku ir Anglijas karalienes Elizabetes II iecienītais kokteilis.

Gan jau Elizabetes svīta zina, kāds ir pareizais džins karalienei, bet pārējiem derētu ņemt vērā piecus vienkāršus, bet svarīgus padomus, lai šis specifiskais dzēriens būtu tīkams garšas kārpiņām.

Kā minējām, džins ir ļoti specifisks dzēriens un attiecībā uz to cilvēce dalās divās daļās – tajos, kam džins garšo, un tajos, kuri to nevar ne acu galā ciest, jo garšojot pēc virtuves uzkopšanas līdzekļa, un otrs pārmetums: "sajūta, it kā es laizītu nosveķotu priedes stumbru". Nemīlētājus diez vai iespējams pārliecināt par pretējo, bet tos, kurus valdzina izteiksmīgās kadiķu un augu notis, gaida interesanti atklājumi.

Klasiskais angļu jeb Londonas džins – tas ir kadiķis, koriandrs, Ķīnas zirdzene, citrusaugļi. Modernajos džinos sagaršosiet arī citronzāli, zaļo duglāziju, lavandu un citus augus, ar ko nu destilētāji "rotaļājas". Nu jau situācija dzērienu pasaulē ir tāda, ka iespējams atrast džinu jebkurai gaumei, uzsver specializētā portāla "Liquor.com" autori.

Pieci noderīgi padomi džina baudīšanai (un izbaudīšanai)

Baudiet džinu kokteiļos!



"Džins ir kā radīts kokteiļiem! Tā diapazons ļauj kokteiļiem iegūt īpašas garšas nianses," iesaka Losandželosas slavenā džina bāra "Whitechapel" vadošais bārmenis Kelijs Riverss. "Pamēģiniet džinu ar "Martini" vai jebkuru citu neitrālu dzērienu, kas izcels džina augu notis, un pavērojiet, ko džins dara…"



Sabiedrotais – toniks. Un arī kola!



Britu džina eksperts un vairāku grāmatu autors Deivids Smits pavadījis ilgus gadus, pētot džinu un tā saderību ar dažādiem tonikiem, un viņš uzsver, ka labs toniks tiešām ir svarīgs! "Tonikam vienmēr ir jābūt atdzesētam. Ja tas ir silts, dzēriens šķitīs saldāks un nebūs tik dzirkstošs," stāsta Smits.

Speciālists uzsver, ka noteikti ir jālasa tonika etiķete un jāpēta, kādu limonādi jūs izvēlaties. "Piemēram, ja tas ir toniks ar rozmarīnu, jāpiemeklē džins, kam piestāvēs rozmarīns. Klasiskajam Londonas džinam savukārt piestāv ļoti dažādi toniki," viņš stāsta. "Ir daudz limonāžu, kas labi sader ar džinu, piemēram, sodas ūdens vai "Sanpellegrino" citrusu ūdens. Drosmīgākie var izvēlēties arī kolu."

Kontrasti un papildināšana



Džina kokteiļu variācijas ir neskaitāmas, jo katram džinam ir atšķirīgas garšas un aromāta notis, kas "spēlējas" citādi, taču tās ir jāprot izcelt. "Džinam, kam piemīt citrusaugļu aromāts, nav vajadzīgs vēl vairāk citrusu, te ir jādomā, kas šo aromātu izcels un pasvītros," saka Deivids Smits. "Tas pats, ja džinam piemīt ziedu notis. Visiem taču patīk apģērbā kombinēt dažādas krāsas un akcentus – dariet to pašu ar dzērieniem!"



Nebaidieties no "tīra" džina!



"Nebaidieties baudīt džinu vienu pašu," iesaka Deivids Smits. "Šodien arvien vairāk džini tiek radīti tādi, lai tos varētu dzert tīrā veidā. Sen pagājušās tās dienas, kad džins garšoja pēc sīva kadiķu krūma."

Džins ar kanēļa, kardamona, citrusu un ziedu notīm – izvēle ir ārkārtīgi plaša, turklāt speciālists iesaka vēl kādu triku – vīna mucās izturētu džinu piejaukšana.

Rotaļājieties ar temperatūru!



Ja tikts galā ar kokteiļiem, tonikiem un garšām, nākamais solis jau būtu "rotaļāšanās" ar dzēriena temperatūru. "Man patīk pētīt, kā temperatūra ietekmē dzēriena garšu," saka Deivids Smits. "Kad džinu sasaldē, mainās tā tekstūra – džins kļūst biezāks, viskozāks. Savukārt, kad džins uzsilst, atveras tā aromāti. Tāpēc pamēģiniet džinu paturēt saldētavā kā vodku un paskatieties, kā tas mainās.

Īsteniem feinšmekeriem un entuziastiem nākamais iepazīšanas solis būtu "vintage" džinu apgūšana. "Džinam nav obligāti jāpaliek pudelē 40 gadus," atzīst Smits, "bet, kad es atveru "vintage" džinu, vispirms ļauju tam atelpoties, tad ieleju glāzē un pēc 10 minūtēm nogaršoju vienu malku, pēc 10 minūtēm vēl vienu, un tad vienu vēl pēc 10 minūtēm. Man patīk pētīt, kādas garšas un aromāti bija džinu paletē pagājušā gadsimta 30., 40., 50. un 60. gados. Man patīk džina entuziastiem dot pagaršot "Bombay Saphire" no 50. gadiem un salīdzināt to ar šodienas versiju. Tolaik daudz izteiktāks bija graudu aromāts – pēc garšas var saprast, ko kādiem graudiem džins darīts."