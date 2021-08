Viens no maniem vismīļākajiem ēdieniem ir liellopa gaļas pho zupa, tāpēc nav nekāds brīnums, ka pirms dažiem gadiem ceļojuma laikā Vjetnamā ēdu to katru mīļu dienu. Labi, ka nu jau divus gadus neliela Vjetnamas filiāle atrodas ēstuvē "Nice Asian", kur varu remdēt izsalkumu un iedzert stipras kafijas tasi, kurā spīd iebiezinātā piena kārtiņa. Šo vietu iemīļojuši daudzi, un 70% apmeklētāju ir regulārie klienti, atklāj īpašnieks Khoa Nguens. Viņš par manu pho zupas mīlu tikai priecājas un skaidro, ka droši to drīkstu ēst kaut brokastīs – tā dara lielākā daļa vjetnamiešu!

No tūrista par vietējo

Pirms četriem gadiem Khoa uz Latviju atbrauca kā tūrists un nemaz nenojauta, ka kādreiz te dzīvos. “Man tik ļoti iepatikās Latvijas daba! Tāpēc pēc gada atbraucu vēlreiz, lai izdomātu – pārcelties uz šejieni vai ne. Tad ilgi apspriedos ar sievu un bērniem, un nolēmām riskēt,” atceras Khoa.

Vjetnamā viņš ar ģimeni dzīvoja Hošiminā un vairāk nekā 20 gadus strādāja pie zīmolu stratēģijas veidošanas: “Strādāju “Pepsi” kā mārketinga direktors, arī “Coca-Cola” un citos uzņēmumos, biju augstu uzkāpis pa karjeras kāpnēm. Pirms pārcelšanās uz Latviju, strādāju kā pārdošanas un mārketinga viceprezidents. Paralēli tam 2006. gadā uzsāku savu ēdināšanas biznesu, kas koncentrējās uz ēdiena piegādi. No vienas puses, Vjetnamā uzsākt savu biznesu bija viegli, jo pazīstu daudzus cilvēkus, runāju vjetnamiešu valodā, bet tur ir ārkārtīgi liela konkurence. Visur ir nelielas ēstuves, tāpēc izdomāt kaut ko jaunu, ar ko pārsteigt cilvēkus, ir ļoti izaicinoši. Te, Latvijā, ir tikai dažas vjetnamiešu ēstuves, ar kurām jāsacenšas, turklāt tajās strādā mani draugi, sadzīvojam ļoti labi,” viņš stāsta.