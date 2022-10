No Lietuvas līdz Malaizijai – ēdiens, kura dēļ vērts kravāt somu un doties ceļojumā

Jebkura ceļojuma neatņemama sastāvdaļa ir ēšana. Pat ja ar neuzticību raugāties uz katru svešāku ēdienu un nesaprotamiem nosaukumiem ēdienkartē, jūs tik un tā nevarēsiet izvairīties no maltītes – nemirsiet taču badā! Var jau ieturēties tikai “makdonaldā”, kurš arī Āfrikā ir “makdonalds”, bet tas taču ir tik garlaicīgi...

Savukārt, ja jūs nebiedē jaunas garšas un ēdienkartē izvēlaties tieši to, kas ir vismazāk saprotams (kā es to daru!), tad ikviena valsts, ikviens reģions un pat ciematiņš var piedāvāt pilnīgi jaunus un bieži vien negaidītus gastronomiskos atklājumus un piedzīvojumus! Aplēses liecina, ka vidēji trešo daļu no ceļojuma izmaksām veido tieši ēdiens un dzērieni, tā ka var teikt, ka ar gastrotūrismu nodarbojas ikviens ceļotājs.

Par pasaules gastronomijas lielvalstīm uzskata Itāliju un Franciju, kur esot tā labākā un izsmalcinātākā virtuve, taču es uz šo lietu raugos demokrātiskāk – ikvienā zemē ir kaut kas interesants, ko nobaudīt. Nu kā var apgalvot, ka Tālajos Austrumos ir neinteresanti ēdieni – ar viņu eksotiskajām garšvielām, asumu un augļiem! Nu kā var teikt, ka Amerika ir garlaicīga – ar tās vienreizējo grila kultūru! Pat Lietuva no Latvijas gastronomiski atšķiras!