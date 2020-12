Pārtikas kodes miltos un vecas sinepju burciņas jeb pārskati krājumus virtuvē

Gada nogalē nereti vēlamies pārskatīt virtuves plauktus, vispirms jau konstatējot, kas tur vispār atrodas. Jo bieži esam sapirkuši par daudz – mērcītes, eļļiņas, esences, garšvielas, graudus, kurus vienreiz tik pagaršojam, bet tad noliekam malā un aizmirstam. Pēc tam tas viss krājas mūsu virtuvē.

Pārsteigums paciņā

"Vispirms iesaku izskatīt miltu produktus, putraimus, jo tajos ātri savairojas pārtikas kodes. Dažreiz nevar saprast, vai tās atnestas jau no veikala, vai savairojas virtuvē. Tās ir kā mazi kunkulīši, kas redzami uz caurspīdīgo paciņu malām," stāsta sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore. "Man pašai bija gadījums, kad pārtikas kodes bija iemetušās čia sēklās. Un tad jau mēs to paciņu vairs nelietojam, bet metam ārā. Rezultātā tā ir izmesta pārtika. Tāpēc es, kad nopērku, uzreiz pārberu burkās. Mēs mājās lietojam stikla traukus ar hermētiskiem vākiem, bet, ja ir mazi bērni, tad jābūt uzmanīgiem ar stiklu."

Lai pārtikas kodes nevairotos, nepieciešama regulāra tīrīšana. "Pirms taisīt lielo revīziju virtuvē, vajadzētu izdomāt, kādos traukos mēs produktus glabāsim. Šobrīd ir pieejami trauki ar vāciņu. Ekonomiskāk un videi draudzīgāk būtu izmantot dažāda izmēra burkas, kas daudziem ir mājās. Var nomazgāt etiķetes un salikt tajās auzu pārslas, zirņus, pupas un ielikt atvilktnē." Liene aicina, piemēram, atverot auzu pārslu paku, to arī izlietot, nevis atvērt vēl trīs jaunas.

Reāls skats uz dzīvi

Uztura speciāliste iesaka pārskatīt garšvielas. "Gada laikā mums ir sakrājusies vesela virkne garšvielu, kuras tiek nopirktas emociju uzplūdā kādā tirdziņā vai veikalā vairāk par to, kas ir nepieciešams. Un vajadzētu saprast, vai mēs vispār tās lietojam, vai kādreiz lietosim, jo nav vērts gadiem glabāt visu, ko mēs nelietojam. Tās tomēr stāv plauktos vaļējās pakās, un arī garšas un aromāts izgaro un nav tik izteikts, kā sākumā. Turklāt nevienam nav vajadzīgas mājās 10 čili paciņas. Iesaku pievērsties šim jautājumam ar tādu reālu skatu uz dzīvi." Tā kā garšvielas aizņem daudz vietas, vēl viņa iesaka nodalīt atsevišķā kastītē garšvielas, kas nepieciešamas saldo un sāļo ēdienu gatavošanai.

Uztura speciāliste iesaka pārskatīt eļļas, balzamiko etiķa un citu etiķu krājumus. "Pēc veselīga uztura ieteikumiem mēs gatavojam tikai un vienīgi ar ekstra virgin olīveļļu. Lai ir laba eļļas pudele, kuru izmantojam gan cepšanai, gan salātiem. Un pārējās, tā sauktās "labās eļļas", kas ir, piemēram, sēklu eļļas, izrevidējam, jo pieredze rāda, ka nereti dažādas eļļas pudelītes stāv plauktos un nemaz neatceramies, kad tās pirktas. Rezultātā plaukts ir pilns ar dažādām vecām eļļām. Īpaši sēklu eļļas, kas maina savu garšu un kļūst rūgtākas, tās metam ārā.

Mest ārā – mulsinoši

Uztura speciāliste iesaka pārskatīt ledusskapja saturu. "Jautājums par revīziju virtuvē ir interesants un mulsinošs vienlaicīgi, jo šobrīd, ārkārtas situācijas laikā, ir ieteikums iepirkties retāk. Līdz ar to veidojas krājumi. Tad būtu jāparedz vieta virtuvē, kurā atrodas krājumu plaukts, lai produkti nav atvērti un nevairojas pārtikas kodes. Revīzija noteikti jāveic atvērtajām burciņām. Arī manā ģimenē novērojama tendence, ka ir attaisītas vairākas ievārījuma burciņas. Nevar atrast vakardienas burciņu, tad taisa vaļā jaunu. Man ļoti patīk "zero waste" pieeja, ka izlietojam to, kas ir, un neradām liekus atkritumus. Vai nu neizmantotās burciņas metam ārā, vai, ja derīguma termiņš ir labs, vienojamies ģimenē, ka šobrīd izlietojam tās un tikai tad pērkam jaunas."