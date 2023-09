‘Vincents’, ‘Čarlstons’... Vai restorānu nozare Latvijā mirst?

Augusts nāca ar lieliem satricinājumiem Latvijas restorānu pasaulē – par slēgšanu paziņoja uzreiz trīs slaveni restorāni – vispirms izsmalcinātā picērija "Monterosso" Vecrīgā, pēc tam leģendārais "Vincents" un tikpat pazīstamais "Čarlstons". Biežākais komentārs no nozares pārstāvju puses – tas jau bija gaidāms...

Restorānu un bāru bizness ir visai liels "rūpju bērns". Vispirms to smagi skāra Covid-19 pandēmija, kas krietni paplucināja gan restorānu rindas, gan personāla skaitu – aizvērto restorānu un arī finansiālu apsvērumu dēļ gan pavāri, gan viesmīļi pārgāja uz citām darbības jomām, no kurām tagad viņus pārvilināt ir ļoti grūti. Pēc tam sekoja karš Ukrainā, kam bija katastrofāla ietekme uz energoresursiem, kas ietekmēja faktiski visas Eiropas iedzīvotājus, kuri bija spiesti pārskatīt savus ieradumus un izdevumus. Tas savukārt negatīvi atsaucās uz tūrisma nozari, ievērojami samazinot arī restorānu apmeklētāju skaitu, un pa to laiku arī vietējā klientūra bija pieradusi maltītes gatavot mājās vai izvēlēties piegādi.

"Šī brīža grūtības varētu iedalīt trīs blokos. Pirmais – pandēmijas un Krievijas–Ukrainas kara izraisīto krīžu mantojums, otrais – klientu skaita un pirktspējas samazināšanās, trešais – resursu trūkums un izmaksas," saka Latvijas Restorānu biedrības (LRB) prezidents Jānis Jenzis. "Par pirmo runājot, publiski jau esam pauduši savas bažas par izaicinājumiem saistībā ar pēdējo gadu notikumiem. Te jāpiemin, ka nozare jau trīsarpus gadus strādā krīzes apstākļos. Par to liecina uzkrātais rekordlielais nodokļu parāds, kas ēdināšanas nozarē kopumā ir 44 miljoni. Tas ir par 79% lielāks, nekā bija pirms pandēmijas, 2020. gada sākumā."