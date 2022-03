Deviņas lietas, kas jāiekļauj pirkumu sarakstā, ja vēlies zaudēt svaru

Pavasaris ir klāt, un ideja pazaudēt ziemā uzēstās nastiņas – arī. Drīz vien aktuālākais jautājums būs, nevis kā to vislabāk, bet visātrāk izdarīt – nekā jauna! Ātri diemžēl tas nenotiek, un sev pāri darīt nevajag. Trakas diētas, skarba disciplīna nestrādā, raksts portāls "EatingWell" pēc sarunām ar vairākiem dietologiem.

Tomēr sev palīdzēt atgūt formu varam gan. Un viens no šiem veidiem ir tīri jauks – gudra iepirkšanās. Ir vismaz deviņi produkti, kurus vērts iegādāties jau nākamajā gājienā uz veikalu. Triks slēpjas tajā, ka visos šajos produktos ir daudz šķiedrvielu un proteīna, bet maz kaloriju – tieši tas iekustina vājēšanas procesus bez īpašas badošanās un striktām diētām.

Zaļie salāti – grauz kā trusis vai blendē smūtijā

Spināti, lapu salāti, kalē, kāposti, romiešu salāti, arī dažādu salātu maišijumi skaitās – jālūkojas pēc visu veidu zaļajiem salātiem. Tie piepilda vēderu, bet tajos ir ļoti maz kaloriju, toties tie ir ļoti bagāti ar šķiedrvielām. Turklāt tie ir lieliski mitrinātāji. Ja galīgi negribas grauzt tos zaļumus kā trusim, tod var sablendēt smūtijā, tikai jāatceras, ka nevjadzētu pievienot sastāvdaļas, kurās ir daudz cukura.

Popkorns – tievēšana kā kino

Lai cik dzelžaina būtu apņemšanās notievēt – un ātri! – kārdinājumu apkārt ir gana. Nežēlīgi, bet tāda ir dzīve – pat nepamanīsi, kā starp maltītēm būs apēsts kaudzēm našķu un uzkodu. Tāpēc vērts parūpēties, lai popkorns vienmēr ir pa rokai. Tajā ir neticami daudz šķiedrvielu un tas lieliski piepildīs vēderu starp maltītēm. Našķis bez vainas sajūtas!

"Extra Virgin" olīveļļa – veselīgie tauki

Olīveļļa satur veselīgos taukus – un tauki ir vajadzīgi visiem, arī vājētājiem. Olīveļļā esošie labumi palīdz saglabāt holesterīnu labā līmenī un ir teju neaizstājams pārtikas produkts sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Tā palīdz organismam uzņemt barības vielas un galu galā – ar olīveļļu ēdiens kļūst garšīgāks, radot sāta un apmierinātības sajūtu.

Jogurti – bet kārtīgi jogurti

Bieži vien liekas, ka jogurti ar samazinātu tauku saturu ir labākie ja gribas novājēt. Dietologi saka – tie ir tādi viltus draudziņi, piepilda vēderu vien uz mirkli, un baudas un apmierinājuma nekāda. Labāk iegādāties kārtīgus jogurtus, kas gatavoti uz pilnpiena bāzes, tiesa gan, jāuzmanās no saldinātājiem. Jogurtā ir kalcijs, kas palīdz stiprināt kaulus, tajā ir proteīns un probiotiķi, kas palīdz darboties kuņģim. Apēdot kārtīgu jogurtu, vieglāk nepadoties citiem kārdinājumiem.

Auzas brokastīs – stilīgi un veselīgi

Auzas ir visiem zināms brīnumēdiens, kas brokastīs paveic daudz labu darbu: rada sāta sajūtu, piepilda kuņģi ar šķiedrvielām, pazemina holesterīna līmeni. Katru rītu ieēst mazliet auzu – vai nu aplietas ar ūdeni, vai savārītas putrā – ir ļoti laba doma, saka dietologi, turklāt tas ir ātri, lēti un garšīgi. Un skaisti – ja piemet klāt pāris ogas! Par to, ka brokastis ir jāēd, šķiet, nestrīdas vairs neviens.

Minerālūdens ar gāzi – dzirkstošākai dienai

Ūdens ir jādzer, kurš gan to nezina. Ar gāzi vai bez – tā, protams, ir gaumes lieta. Bet, ja centies nomest svaru, šo un to sev nākas atteikt – un tad glāze gāzēta minerālūdens ar citronu ir labs mierinājums. Piepilda vēderu, priecīgi dzirkstī un sola labākas dienas un mazāku vidukļa apkārtmēru.

Olas – ne tikai rīta ēdiens

Cilvēkam, kurš cenšas novājēt, jāizmet no galvas klišeja, ka olas ir brokastu ēdiens. Vārītas olas var būt maltīte sastāvdaļa visas dienas garumā, piemēram, ar paipalu olām kaudze salātu jau ir daudz labāk apēdama. D vitamīns, labie tauki, proteīns un citas labas lietas, turklāt – jau apēdot vienu olu, rodas sāta sajūta. Tas attur no našķošanās starp ēdienreizēm, un tieši našķošanās esot viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc svars reizēm krīt tik lēni.

Čia sēklas – ne tikai modīgi, bet arī veselīgi

Čia sēklām ir tāda mazliet "instagramīga" reputācija – sak, no malas jau izskatās stilīgi, bet kā tādu ēdienu dabūt iekšā? Vajag! Divās tējkarotēs čia sēklu ir vājprātīgs daudzums ar šķiedrvielām un proteīniem, un čia sēklas esot vienkārši neaizstājamas cilvēkam, kurš vēlas samazināt vidukļa apkārtmēru. Viņām tas padodas izcili! Tāpēc čia sēklas dietologi iesaka kaut kā sev iemānīt ar katru ēdienreizi. Iemācoties pagatavot čia gardumus, nemaz nebūs jāiemāna – kārosies!

Rieksti – našķojies, bet ar mēru



Rieksti ir vājētāja draugs, īpaši, kad gribas našķoties. Riekstos ir šķiedrvielas, daudz labo tauku un proteīna – visas labās lietas. Jāatceras gan, ka laba daudz nevajag, tik mazu saujiņu. Bet tā jau ir ar daudzām labām lietām.