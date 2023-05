Ne tikai biešu: auksto zupu receptes, kas veldzēs visu vasaru

Tūlīt, tūlīt pie durvīm klauvēs vēsts, ka meteoroloģiskā vasara ir iestājusies. Vai silto dienu gaidās esi atsvaidzinājis atmiņu, lai pagatavotu vismīļāko un gardāko auksto zupu? Varbūt esi jaunu garšu meklējumos? Tavs uzticamais recepšu dīleris “Tasty.lv” steidz palīgā – vienuviet apkopojām dažnedāžādākās auksto zupu receptes, lai tu varētu pagatavot pa gardai aukstajai zupai katru silto dienu visas vasaras garumā!

Mēs, latvieši, esam iecienījuši aukstās biešu zupas – visērtāk tās pagatavojamas ar marinētām, jau gabaliņos sagrieztām vai sarīvētām bietēm. Maigāku garšu cienītāji izmanto vārītas vai tvaicētas bietes, taču savs šarms slēpjas tajā, ka zupa iegūst mazliet pikantuma no marinādē esošā etiķa. Asāku izjūtu cienītāji nevilcinās aukstajai zupai pievienot arī pa kādai saspiestai ķiploka daiviņai vai krietnai karotei stipru klasisko sinepju.

Atsevišķas debates mēdz izvērsties ne vien par to, kādi gurķi un vai vispār tie aukstajā zupā jāliek. Te sava vaļa iztēlei katram – svaigs gurķis, marinēts, mazsālīts, sālīts, skābēts… Un neaizmirsīsim arī par gaļu! Aukstajā zupā nereti paslēpti doktordesas kubiņi, vistas girosa gabaliņi vai cita veida gaļa sātīgumam. Un kur nu bez bāzītes – visdrošākais variants ir kefīrs. Vēl var nesmādēt arī paniņas vai rūgušpienu, bet šķēpus laužam arī par to, vai tā skaitās īsta aukstā zupa, ja gatavota no ūdens un skābā krējuma.

Kraukšķīgumam un garnēšanai aukstā zupa iegūst ne vien no redīsiem, kamēr tie vēl pavasara nogalē priecē, bet arī krietna saišķa diļļu un lociņu. Vārīta ola? Protams, ka jāpieliek! Vārīti kartupeļi? Kas mēs kādi lietuvieši! (Bet sirdī esam, jo arī vārītus vai vārīti ceptus kartupeļus ne vienā vien kafejnīcā pie aukstās zupas bļodiņas pasniedz.) Vēl var iedvesmoties no bulgāriem un aukstai zupai pievienot, piemēram, sasmalcinātus valriekstus.

Paejot nostāk no latviešu iecienītajām bietēm, noteikti nevajadzētu otrajā plānā atstāt ā dēvētās "baltās" aukstās zupas. Kefīram lielā grāpī bietes nevajag, lai izdotos tiešām garda un veldzējoša zupa. Noderēs kā vārīti kartupeļi, tā gurķīši, sasmalcinātas salātlapas un pat biešu un redīsu lapiņas.

Aizceļojot mazliet uz Eiropas dienvidiem, iedvesmu varam smelties arī no spāņu virtuves un viņu leģendārā, izcili gardā gaspačo. Tas ir piedzīvojums, ne aukstā zupa! Sākot ar kvalitatīvu sastāvdaļu izvēlēšanos (laba olīveļļa, sulīgi tomāti, kraukšķīga baltmaize) un beidzot ar gatavošanas procesu, kad šķietami nesavienojamais pārvēršas par tiešām atsvaidzinošas garšas zupu.

Esi gatavs pilnvērtīgai auksto zupu sezonai? Zemāk atradīsi varenplašu izlasi ar receptēm no mūsu virtuālās pavārgrāmatas – tik tiešām pietiks garšu ceļojumam visas vasaras garumā!