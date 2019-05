Bagātīgā paelja ar garnelēm, čorizo un vītinātu šķiņķi

1 stunda 6 porcijas + - Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Paeljas gatavošana nev nekāda ķīniešu ābece – ja māki gatavot plovu, tad arī paelja tev izdosies! Rīsi un safrāns ir svarīgākās šī spāņu kulta ēdiena sastāvdaļas, pārējais jau ir tīrākā improvizācija. Gareles vari aizstāt ar vistu, speciālos paeljas rīsus bomba ar citiem – es šoreiz izmantoju basmati – ,bet uz safrāna rēķina gan nevajadzētu ekonomēt, jo tas šim ēdienam piešķir raksturīgo, zeltaino krāsu un neatkārtojamu aromātu.

Safrānu liek krūzītē, pārlej ar verdošu ūdeni un apmaisa.

Sagatavo buljonu – izmanto atkausētu buljonu no saldētavas krājumiem, pagatavo to "no nulles" vai izmanto "ātro palīdzību" – no kubiņiem gatavotu buljonu.

Šajā rakstā skaidrojām, kā pagatavot buljonu no garneļu čaulām, bet te uzzināsi padomus, kā vārāmi dažādi citi buljonu veidi.

Garneles noloba. Čorizo desu sagriež strēmelēs. Pāris zariņus rozmarīna sakapā. Sīpolu nomizo un sasmalcina. Tomātu sasmalcina. Olīvām nolej šķidrumu. Citronu sagriež astoņās daivās.

Paprikai izņem sēklotni, sagriež mīkstumu gabalos, liek blenderī, pievieno nomizotus ķiplokus (3 daiviņas atliek malā) un sablendē, līdz raupjai putrveida pastas konsistencei.

Pannā uzkarsē olīveļļu. Pārgriež gareniski atliktās ķiploka daiviņas, liek cepties. Kad ķiploki ir zeltains, pannā ber garneles un apmaisot cep aptuveni minūti, līdz tās ir kļuvušas sārtas, tad pievieno ēdamkaroti paprikas-ķiploku pastas un cep vēl 30 sekundes. Garneles izņem no pannas.

Ja nepieciešams, lej pannā vēl nedaudz eļļas, liek cepties sīpolus, kad tie zeltaini, pievieno lauru lapu, rozmarīnu un čorizo, cep vēl minūti, tad liek klāt visu atlikušo paprikas-ķiploku pastu, safrāna uzlējumu, sasmalcināto tomātu, sāli, garšvielas, un apmaisot sautē 2-3 minūtes.

Virs burbuļojošā viruma ber rīsus, vienmērīgi izlīdzinot tos pa visu pannu un pārlej ar buljonu, lai tas būtu aptuveni divu pirkstu biezumā virs rīsiem. Rīsos ar mīkstumu uz leju krusteniski iespiež 4 citrona šķēles. Kopš šī mirkļa pannas saturu vairs nemaisa! Ja šķiet, ka gatavošanas procesā nepieciešams papildu mitrums, var pievienot vēl nedaudz buljonu vai karstu ūdeni.

Jāņem vērā arī tas, ka, gatavojot paelju, pannai netiek likts vāks.

Nedaudz samazina liesmu un pēc minūtēm 15 pagaršo, vai rīsi ir gatavi. Ja tie ir jau teju gatavi, virsū izkārto iepriekš apceptās garneles, viegli iespiežot tās rīsos, olīvas, atlikušās četras citrona šķēles, saplucinātu šķiņķi un zaļumus.

Turpina karsēt paelju vēl 4 līdz 5 minūtes, līdz viss buljons ir uzsūcies rīsos un ēdiens ir gatavs!