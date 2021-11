Ķirbju biezzupa ar grauzdiņiem un žāvētas gaļas garšu

0 0







1 stunda 5 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Tā kā tikko esmu atgriezusies no ceļojuma, kur, kā jau brīvākā režīmā, gribējās izmēģināt dažādo, šajā gadījumā, spāņu virtuvi, un iepriekšējais vakars nosvinēts ar sarunām par braucienu un vīna baudīšanu, gribas kaut ko vieglāku. Zupu! Ķirbju biezzupu.

Uz veikalu pati vēl neesmu bijusi pēc brauciena, bet mājās atrodas neliels pusķirbītis. It kā pamaz uz diviem pieaugušajiem, diviem pusaudžiem un vienu mazu bērnu, – bet noteikti kāds sarauks pieri par zupu un vairāk ieliks grauzdiņus un sieru. Gatavoju diezgan plūstoši, nedaudz iemetot aci "Tasty" receptēs.

Slinkuma pēc ķirbjus sagriezu kubiņos, burkānus samizoju strēmelēs (ar mizotāju, jā, negribēju rīvēt) ar nazi, lai ātrāk gatavi. Uz pannas sacepu nedaudz sīpolu. Ūdeni, kā ieteikts, lēju tik daudz, lai augšējie dārzeņi nebūtu nosegti. Bet būtu prasījies vēl mazāk.

Pieliku garšvielas, mūsmājās ļoti iecienīts ir Svanetijas sāls.

Paralēli uz pannas sacepu vienu pusstrēmelīti sīki sagrieztas žāvētas gaļas. Nepārlasījāties. Mēs praktiski neēdam žāvējumus un desas – gandrīz nemaz, tādēļ liku tikai tik, cik fona garšai. Starp citu, savulaik kādā tievēšanas raidījumā, kur sieviete bija atkarīga no desu ēšanas lielos apmēros, dietologs viņai ieteica sarīvēt mazu desas gabaliņu un to pielikt salātiem. Un ar to pietika. Jo tā desas garša ir spilgta un nevajag blāķiem ēst, lai sajustu garšu.

Tos žāvētās gaļas krikumus sacepu ar vīra iepriekšējā dienā marinētajiem vistas gabaliņiem.

Uz otras pannas paralēli cepu divu veidu maizes – sev strēmelēs sagrieztu saldskābo maizi un pārējiem mazos gabaliņos sagrieztu baltmaizi.

Sarīvēju sieru. Ikdienā ēdu 10% sieru. Siers ir ļoti viltīgs produkts, it kā bagātīgs ar kalciju, bet 90 procenti sieru ir bieds svariem. Man arī garšo liesais siers. Diemžēl pēc brauciena vēl tāds ledusskapī neatradās.

Kad dārzeņi bija mīksti, tos sablenderēju un vēl pavārīju.

Pasniedzu kā? Nekā! Katrs pats sniedzās un kombinēja, kā gribēja, bēra uz zupas sieru un būvēja grauzdiņu kaudzes, cik lielas gribēja. Fotogrāfijā redzamā zupa ir versija man pašai – zupa ar grauzdētām saldskābās maizes strēmelēm un gaļu. Un kaķis fonā.

Labu apetīti!