Recepte no grāmatas: Gruzijas salāti ar valriekstu pastu

15 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Gruzijas virtuve ir tik daudzveidīga, ka paēdis būs kā vegāns, tā visēdājs. Sastāvdaļas un pagatavošana ir vienkāršāka par vienkāršu, bet garša – ak, Kungs, garša ir satriecoša! Vienalga, vai tas ir sautējums, zupa vai salāti, Gruzijas virtuve neliks vilties.

Īsti pat nezinu vai šī grāmata piedienas izaicinājumam – katru nedēļu gatavot vienu recepti no grāmatas, jo 2012.gada “Jāņa Rozes apgāds” paspārnē nodrukātā pavārgrāmata “Gruzīnu receptes” ir viena no visbiežāk izmantotām grāmatām manā virtuvē. Pirms sāku gatavot, nācās ilgi pārlapot, lai atrastu recepti, ko neesmu izmēģinājusi. Esmu pārliecināta gruzofīle – tā es saucu sevi un visus tos cilvēkus, kam Gruzija sirdī un, kuriem izdzirdot vārdu Gruzija sejā parādās saldsērīgi glups smaids un acis sapņaini iemirdzas. Ja man piedāvātu te un tūlīt braukt uz kādu valsti ceļojumā, tad tā būtu Gruzija. Pirms desmit gadiem tur biju un gribu to atkārtot. Domāju, ka liela nozīme bija tam, ka nebiju parastā “tūristiņā”, bet dzīvoju pie jaunatrastiem un ieteiktiem draugiem, kuri gruzīņu viesmīlību nodemonstrēja visā krāšņumā, tāpat kā savu virtuvi.

Iespējams, ka man gruzīņu virtuve šķiet visgardākā, jo tur nežēlo kinzu – garšaugu, ko citi savā šķīvi negrib redzēt un apgalvo, ka tā garšo pēc ziepēm. Iespējams, ka gruzīņu virtuve mani sajūsmina arī ar pasniegšanas veidu – galdam jābūt noklātam tā, ka nav brīvas vietas. Katrs ņem, cik grib un spēj! Un tukšs šķīvis Gruzijā nav uzslava saimniecei, bet trauksmez signāls, ka ir pietrūcis! Tādēl, kad esat Gruzijā – atstājat šķīvi pusizēstu!



Vēl viena lieta, ko novēroju Gruzijā – tur tiek savienotas šķietami nesavienojamas lietas, piemēram baltvīns, aličas, estragons un gaļa, bet rezultāts ir tāds, ka grūti šķīvi atstāt pustukšu. Vēl Gruzijas virtuve nav tā vizuāli glītākā, jo bieži ēdiens ir samačkāts,sasautēts un sasautēts tā, ka izskatās neapetelīgi, piemēram čakapuli (teļa gaļa ar plūmēm), bet tā garša! Tā garša! Tā ir katras karotes vērta.