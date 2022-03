Vistas sautējums no Gruzijas – čahohbili

0 0







Sastāvdaļas 1,5 kg 1,5 kg vista vista 1 kg 1 kg tomāti tomāti 100 g 100 g sviests sviests 3 gab. 3 gab. sīpoli sīpoli 4 ĒK 4 ĒK tomātu pasta tomātu pasta 1 gab. 1 gab. čili čili 1 gab. 1 gab. ķiploka galviņa ķiploka galviņa 2 ĒK 2 ĒK Hmeļi-suneļi garšvielas Hmeļi-suneļi garšvielas 2 saujas 2 saujas kinza kinza

Gruzijas virtuve ir daudzveidīga un bezgala garda. Iespējams, tādēļ, ka katrs ēdiens tiek gatavotas ar lielu mīlestību un netiek žēlotas sastāvdaļas. Cerams, ka tev nav iebildumi pret gaļu, kas burtiski peld sviestā un tomātos, greznojusies ar kinzas mežģīnēm. Tieši tik apgrēcīgi gards ir šis vistas sautējums.

Man ir palaimējies būt Gruzija un es droši sevi varu dēvēt par gruzofīli, jo mani tur sajūsmināja viss – sākot ar cilvēkiem, ainavām, vīnu un virtuvi.

Gruzīniem ir nerakstīts likums, ka katrs ciemiņš jāuzņem kā Dievs. Leģendas vēsta, ka tas noticis apmaiņā pret zemi, kurā gruzīni tagad dzīvo. To Dievs esot taupījis sev kā atpūtas vietu, bet galarezultātā tomēr atdevis gruzīniem ar noteikumu, ka pret katru ciemiņu jāizturas tā, it kā viņš pats būtu ciemos atnācis.

Un gruzīni to arī dara! Uh, kā viņi to dara! Galds ir noklāts tā, ka neredz pašu galdu. Un vienalga, vai es ciemojos Tbilisi vai Kahetijas laukos. Vēl kāds novērojums – pamatēdieni viņiem visbiežāk izskatās, teiksim tā... nepievilcīgi. Taču, ak, Dievs, cik tie ir garšīgi! Pamēģinot vienu karoti, jo pieklājība prasa, nevarēju vairs apstāties. Čahohbili ir viens no tādiem ēdieniem. Draudzene šo ēdienu nosauca par avarējušu vistu. Jā, čahohbili, tiek pagatavota visa vista, kas sakapāta gabalos, izsautēta sviestā un tomātos, bagātināta ar garšvielām un garšaugiem.

Ja gribam turēties pie oriģinālās receptes, tad vistas vietā būtu jābūt fazānam, bet paši gruzīni pārāk uz to neiespringst, jo "vista jau tāds mazs fazāns vien ir". Jā, šī recepte ir pārbaudījums kinzas nīdējiem. Patiesībā visa gruzīnu virtuve tāda ir, jo šo aromātisko garšaugu viņi dāsni pievieno visur. Protams, šo garšaugu drīkst aizvietot ar kādu citu un gatavot versiju par čahohbili.

Ak, jā, vēlos arī pabrīdināt, ka nekā diētiska šajā receptē nav! Tādēļ ieplāno pēc mielošanās ar čahohbili pastaigu.

Vistu sakapā mazos gabalos.

Katlā izkausē sviestu, tajā liek gaļas gabalus un apcep no abām pusēm, ik pa laikam apmaisot, lai nepiecepas pie pannas vai katla dibena.

Gaļai pievieno tomātu pastu, sasmalcinātu čili piparu un sīpolus, visu sautē uz vidējas uguns apmēram 15 minūtes.

Tomātus noblanšē un sasmalcina. Svaigus tomātus var aizstāt ar konservētiem tomātiem savā sulā, tad blanšēšanu var apiet. Pievieno tos gaļai un sautē 30 minūtes.

Pievieno lauru lapas ķiplokus, sagrieztu koriandru un garšvielas hmeli-suneli un sautē vēl 10 minūtes.

Vislabāk pasniegt kopā ar kādu no Kaukāza reģiona maizēm – shoti vai hačapuri, bet vienlīdz labi garšos arī ar rīsiem un kartupeļiem.

Labu apetīti, jeb kā saka Gruzijā – gamut! – გაამოთ!