Kā uzstādīt elektriskās lampiņu virtenes un veidot drošu adventes vainagu

Svētku gaidās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sarūpējis vairākus drošības padomus, lai no degošām svecēm vai lampiņu virtenēm neizceltos liela nelaime.

Padomi drošam adventes vainagam

Adventes vainagi un dekori, lielākoties, tiek gatavoti no degtspējīgiem materiāliem, tādēļ VUGD aicina rūpīgi pārdomāt sveču izvietojumu, lai to liesmas būtu drošā attālumā no dekorācijām un apkārtējiem priekšmetiem un neizraisītu ugunsgrēku, kā arī VUGD mudina pievērst uzmanību, kur novietots pats adventes vainags vai eglīte un citi Ziemassvētku rotājumi.

Ja tiek izmantots klasisks adventes vainags, tad tajā ir jāievieto stabili un nedegoši sveču turētāji un tikai uz tiem var likt sveces. Vainagu vai dekoru ir jānovieto uz stabilas un nedegošas virsmas.

Degošu sveci jānovieto drošā attālumā no aizkariem, mēbelēm vai citiem degtspējīgiem priekšmetiem. Jārūpējas, lai pie aizdedzinātām svecēm nevarētu piekļūt mazi bērni un mājdzīvnieki!

VUGD aicina atcerēties, ka sveces un vainagus nevar novietot uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem. Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas!

Kas jāņem vērā, uzstādot elektriskās virtenes

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atceries šo:

pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi jāizlasa instrukcija un jāaplūko marķējums uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet mājiņas apzīmējumu ar, piemēram, angļu valodas paskaidrojumu "for outdoor use", tad šis rotājums būs piemērots ēkas vai eglītes greznošanai laukā;

iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru svārstības un mitrumu;

ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.

No šī gada 1. janvāra stājās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.