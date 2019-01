Septiņas lietas, kuras nevajadzētu glabāt duškabīnē

Jaunais gads ir lielisks brīdis, lai ne tikai savestu kārtībā mājokli, bet arī atbrīvotos no visa liekā. To droši var attiecināt arī uz vannasistabu, kur ikk pa laikam ir nepieciešams ieviests revīziju, piemēram, lai atbrīvotos no nevajadzīgām lietām.

Ierasts, ka duškabīne un vannas mala ir pilna ar dažādām šampūnu pudelītēm, netālu stāv pakārts sūklis un arī skuveklis. Kā izrādās, tad ne visām lietām vajadzētu atrasties duškabīnē un uz vannas, jo dažas no lietām kļūst par īstiem baktēriju perēkļiem. Portāla "Furnish Home" eksperti ir apkopojuši septiņas lietas, kuras labāk dušā nevajadzētu uzglabāt. Skuveklis. Protams, varētu likties muļķīgi, ka skuvekļi jāglabā citviet, bet mitrums ietekmē arī skuvekļus, kā rezultātā tie var sākt rūsēt. Tā vietā portāls iesaka skuvekļus glabāt skapītī, bet pēc lietošanas tos izžāvēt. Tāpat tos var glabāt piestiprinātus pie sienas vietā, kur tam netiek klāt mitrums, nevis pašā duškabīnē. Sūklīši. Duškabīnē noteikti nevajadzētu glabāt arī sūkļus, jo tie var kļūt par baktēriju perēkli, jo tās mīl siltu un mitru vidi. Ja mazgāsieties ar sūkli, tad, visticamāk, kļūsiet vēl netīrāks kā pirms tam. Tā vietā portāls rosina pēc mazgāšanās reizes sūkli izņemt no duškabīnes un izžāvēt. Ziepju gabaliņš (neattiecas uz šķidrajām). Kā skaidro portāls, tad arī ziepju gabaliņš ir avots baktēriju uzdzīvei. Šī iemesla dēļ labāk ziepes neglabāt visu laiku dušā, bet gan sausākā vietā. Tīrs dvielis. Vannasistabā un duškabīnē ir mitrs gaiss, tāpēc tā nebūtu labākā vieta, kur glabāt tīros dvieļus. Tāpat tos noteikti nevajadzētu atstāt karāties vannasistabas telpās ar domu, ka tie izžūs. Novieto dvieļus pie sildierīcēm, kur tie izžūs, nevis sasmaks. Līdzekļi sejas mazgāšanai. "Furinsh Home" skaidro, ka nav ieteicams duškabīnē atstāt sejas mazgāšanai domātos līdzekļus, jo seju labāk ir mazgāt siltā ūdenī, nevis karstā, jo tas var padarīt sausu sejas ādu, tāpēc seju labāk mazgāt izlietnē, nevis duškabīnē. Šeit vari uzzināt vēl citas kļūdas, kas tiek pieļautas sejas mazgāšanā. Zobubirstes. Tāpat dušas kabīnē nevajadzētu turēt zobubirstes, jo, ja birstes kārtīgi neizžūst, tad tās kļūst par baktēriju avotu. Turi tās sausā un labi ventilētā telpā. Produkti, kas satur eļļu. Noteikti nevajadzētu izaicināt likteni, kā arī drošību, tāpēc duškabīnē un arī vannā šos produktus nevajadzētu lietot. Kāpēc? Iemesls ir gaužām vienkāršs – tie var izlīt un uz tiem var paslīdēt. Šajā rakstā vari uzzināt vēl citus nepareizus ieradumus vannas istabas kārtības uzturēšanā, bet šeit vari uzzināt, kuras astoņas lietas vannasistabā ir jāmaina pēc iespējas biežāk.