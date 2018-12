10 tīrīšanas kļūdas, kas māju padara vēl netīrāku

Pirms svētkiem savs mājoklis jāsapoš, lai dienā, kad svētki jau ir pienākuši, nebūtu steigā jāskraida ar tīrāmajām lupatiņām vai birsti. Lai gan šķiet, ka mājoklis spīd un laistās no krāšņuma, dažas no tīrīšanas darbībām var sekmēt tieši pretējo, proti, mājokli padarīt vēl netīrāku.

Iedvesmojoties "Taste of Home", aplūkojam 10 tīrīšanas kļūdas, kas mājokli padara vēl netīrāku.

Tās pašas lupatiņas izmantošana visā mājoklī

Viena no pieļautajām kļūdām, kuru, teiksim atklāti — pieļauj noteikti daudzi, ir tās pašas lupatiņas izmantošana, lai notīrītu pilnīgi visu savā mājoklī. Neskatoties uz to, ka tiek lietots tīrīšanas līdzeklis un lupatiņa tiek iztīrīta, kad tā apķeb ar netīrumiem, tomēr nav ieteicams visām virsmām izmantot vienu tīrāmo. Kā skaidro portāls, tad no vienas virsmas netīrumi ar lupatiņu tiek pārnesti uz nākamo. Piemēram, virtuves netīrumi pēkšņi nonāk guļamistabā, bet tualetes — virtuvē.

Ko darīt lietas labā? Portāls iesaka izmantot katrai telpai vai virsmai savu mikrošķiedras lupatiņu. Var arī ņemt talkā papīra dvieli, bet atceries — šāda tīrīšana būs diezgan izšķērdīga. "Taste of Home" eksperti iesaka mikrošķiedras lupatiņas pēc katras tīrīšanas reizes mazgāt veļas mašīnā.