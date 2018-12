Ziemassvētki bez stresa un raizēm: mājas darbi, kas jāpaveic pirms svinībām

Ziemassvētku tradīcijas katrā ģimenē ir atšķirīgas, taču, ļoti iespējams, kādā no svētku dienām uzņemsi ciemiņus arī savā mājoklī. Tomēr svinīgo kopābūšanu grūti izbaudīt, laicīgi nesagatavojoties viesu uzņemšanai, tāpēc šoreiz pastāstīsim par mājas darbiem, kas jāpaveic, pirms Ziemassvētki zvana pie durvīm.

Ārdurvju dekorēšana

Lai gan varētu šķist, ka ārdurvis jādekorē tikai tiem, kuri dzīvo privātmājās, tā nebūt nav – īpašus dekorus iespējams izvietot starp stāviem arī dzīvojamajās mājās. Pieliec kādu glītu rotājumu pie durvīm, apsien lentītes ap margām, piekarini sniegpārsliņas un virtenes pie sienas, radot Ziemassvētku pasakas noskaņu.

Rotājumi pie durvīm vēsta, ka šie gada svētki ir laipni aicināti pie tevis ciemos. Taču privātmāju īpašnieki, protams, arī var būt radoši un rotāt gan dažādus mūžzaļos augus pagalmā, gan arī aplikt gaismiņu virtenes ap durvīm, tādējādi iepriecinot sevi un garāmgājējus, kuri noteikti spēs pūles novērtēt.

Taču ir cilvēki, kuri visu gadu gaida Ziemassvētkus, lai beidzot varētu rotāt savas mājas. Kāds britu pāris pusmūžā ir tik ļoti aizrāvies ar Ziemassvētkiem, ka 20 gadus pēc kārtas ziedo vismaz piecas nedēļas mājas rotāšanai. Vairāk lasi šeit. Turpretī šajā materiālā iepazīsies ar vecmāmiņu no Velsas, kura četrus mēnešus veltījusi tam, lai pie mājokļa griestiem piekarinātu 2000 eglīšu bumbiņas.

Atbrīvojies no visa liekā

Neviens nav teicis, ka Jaunā gada apņemšanās sarakstu nevarētu rakstīt jau jūnijā, taču liela daļa aizvien izmanto gada nogali, lai atskatītos uz pieredzēto un apņemtos kaut ko nākamajiem 12 gada mēnešiem. Tieši tāpēc šis ir īstais brīdis, lai savestu kārtībā savu māju un varētu svinēt Ziemassvētkus ar tīrāku, "vieglāku" sajūtu.

Ir laiks izmest vai atdot citiem lietas, kurām neviens no mājiniekiem nav pieskāries jau ilgāku laiku. Kā zināms, Ziemassvētku laikā īpaši gribas darīt labu un citus iepriecināt, tāpēc vari apvienot abus – just gandarījumu, atdodot kādas sev nevajadzīgas lietas. Ziemassvētku laikā mājvietas tiek rotātas ar dažādiem dekoriem, tāpēc, neatbrīvojoties no visa liekā, mājoklis zaudēs omulību. Un situāciju noteikti neatrisinās visu iespējamo mantu salikšana skapjos un atvilktnēs, jo tāpat tu tajās ik pa laikam ieskatīsies.

Šajā rakstā iepazīsties ar vietām un lietām, kas sakārtojamas starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu.

Atceries par ciemiņiem, kuri uzkavējas

Neapšaubāmi, tas, vai kāds ciemiņš pie tevis var palikt pa nakti, atkarīgs no mājokļa izmēriem. Iespējams, šāda prakse tavās mājas netiek piekopta, taču nekad nevar izslēgt variantu, ka ciemiņš pēc garas svinēšanas varētu arī gribēt svinību vietā nosnausties. Lai nebūtu jāsarkst, ka palagi nav izmazgāti vai iespējamā guļvieta aizkrauta ar mantām, ieteicams jau laikus sagatavoties šādai iespējamībai.

Arī tad, ja neviens tomēr pa nakti nepaliks, nav jāuzskata, ka darbs izdarīts velti. Jo tīrāka māja, jo patīkamāka svētku noskaņa, tāpēc arī par sīkumiem vērts atcerēties pirmssvētku laikā.

Lai arī cik kārtīgi viesi pie tevis būtu ieradušies, katram var gadīties izliet kafiju uz auduma salvetes vai nenovaktēt sveci sev priekšā, kuras sveķi pēc brīža jau rotā galdautu. Kā šos traipus varēsi pēc svētkiem ātri likvidēt, izlasi šeit.

Virtuves skapīšu pārbaude

Foto: Shutterstock

Ja reiz kāda mājvietas telpa pirms Ziemassvētkiem ir kārtīgi iztīrāma, tad saraksta augšgalā viennozīmīgi ierindojas virtuve. Iemesls ir pavisam vienkāršs – svētki neaizrit bez mājās gatavotas maltītes, tāpēc tur tiek pavadīts salīdzinoši ilgs laiks. Ja piparkūku formiņas vēl nav šogad liktas lietā, atrodi, kurā plauktā tās noslēpušās. Tāpat pārbaudi, kur ielikti svētku šķīvji, kurās kastēs stāv dzirkstošo dzērienu glāzes, vai galda piederumi ir pietiekamā skaitā u.c. Ja par šiem jautājumiem sāksi domāt vien svētku dienā, var nākties saskarties ar nepatīkamiem pārsteigumiem.

Starp citu, noteikti vajag pārbaudīt, vai kāda lampiņa nav uz izdegšanas robežas, vai ir izveidots saraksts ar dziesmām, kas veido svētku noskaņu, vai bērni iemācījušies pantiņus un vēl citas lietas, kuras pēdējā brīdī labot būs visnotaļ sarežģīti.

Kad iepriekšminētie darbi paveikti, tev var noderēt arī šis kontrolsaraksts, kurā apkopoti svarīgi pirmssvētku uzdevumi:

Iztīri, izskalo un nospodrini īpašos galda piederumus, traukus un glāzes (stikla glāžu spodrināšanas noslēpumi atklāti šajā rakstā).

Parūpējies par papildu krēsliem un galda piederumiem, ja nepieciešams.

Izgludini nepieciešamo galdautu.

Pārliecinies, vai eglīšu svečturi ir pietiekamā daudzumā.

Katrā telpā novieto papīra dvieļus vai salvetes.

Ja neiemācījies šogad jaunu Ziemassvētku pantiņu, noliec rokas stiepiena attālumā dzejoļu grāmatu.

Ja svētku dienā plāno izmēģināt kādu jaunu ēdiena recepti, veic mazo eksperimentu jau iepriekš.

Iztukšo netīrās veļas grozu.

Izmazgā vai nodod ķīmiskajā tīrītavā svētkiem paredzēto apģērbu.

Tāpat ir svarīgi pārbaudīt, cik stabili nostiprināta Ziemassvētku egle. Kurš ir drošākais svētku rotas nostirpināšanas veids, uzskatāmi parādīts šeit.