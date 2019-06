Izplatītākās kļūdas un vērtīgi padomi: latviešu dizaineru ieteikumi mājokļa iekārtošanā

Mājokļa iekārtošana nav no vieglākajiem darbiņiem, jo ne tikai jāatlicina nauda mēbeļu iegādei, bet arī jāsaprot, kādu stilu ir vēlme ienest mājoklī. "Tava Māja" šoreiz no padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus, kurās interjera dizaineri no Latvijas dalās ar dažādiem vērtīgiem padomiem mājokļa labiekārtošanā.

Piekritīsiet, ka nereti mājokļa iekārtošanā nākas apstāties, jo īsti nevar saprast, kas telpai būtu labākais variants. Lai atvieglotu labiekārtošanas procesu, "Tava Māja" sarūpējusi interjera dizaineru ieteikumus par dažādām telpām mājoklī – sākot no vannasistabas līdz pat guļamistabai un detaļām, piemēram, svečturu izvēli, piemērotāko logu rotu vai paklāju. Tāpat rakstos atradīsi arī dizaineru nosauktās kļūdas, kuras mēdzam pieļaut mājokļa iekārtošanā. Liec aiz auss, lai tās nepieļautu arī savā dzīvesvietā!

Skaidrs ir viens – cilvēkiem ir dažādas gaumes un tikpat dažādi viedokļi par to, kā vajadzētu izskatīties mājokļa iekārtojumam. Galvenais ir neko nesasteigt! To arī "Tava Māja" ir uzsvēruši vairāki interjera dizaineri. Sākumā kārtīgi pārdomā, ko noteikti nevēlies savā mājoklī, kādu budžetu esi gatavs atvēlēt telpu iekārtošanā, ko obligāti vēlies telpās... Nevajadzētu ļauties arī spontāniem pirkumiem, bet labāk izvērtēt preces un to cenas dažādos veikalos. Tikai šādi varēsi tikt pie labākā un, iespējams, arī maciņam draudzīgākā risinājuma!

Taču, ja visi striķi trūkst un esi iesprūdis pie mājokļa iekārtošanas, tad droši sauc palīgā profesionālu interjera dizaineri, kas noteikti ieteiks labāko risinājumu! Starp citu – interjera dizaineri vari saukt palīgā arī vienas telpas pārvērtībām.

Lai izdodas iedvesmoties!