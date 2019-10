Padomi, kā iztīrīt asins traipus

Asins traipi uz drēbēm vai mēbelēm nav pasaules gals – no tiem var atbrīvoties! Galvenais, lai tie nepiekalst, jo tas var sarežģīt tīrīšanas procesu.

"Tava Māja" no pieredzes var teikt, ka labs palīgs asins traipu izņemšanā būs auksts ūdens, ūdeņraža pārskābe un sāls. Traipu saslapina ar aukstu ūdeni, paberzē to ar sāli, bet, ja nav līdzēts, uzlej virsū ūdeņraža pārskābi un patur dažas minūtes. Vēlams pēc tam apģērbu izmazgāt veļasmazgājamajā mašīnā. Savukārt portāli "Reader's Diggest" un "Cleanipedia" ir aplūkojuši vēl citus līdzekļus, kas palīdzēs atbrīvoties no asins traipiem:

Auksts sālsūdens. Apģērbs jāiemērc aukstā sālsūdenī un jāpatur 3-4 stundas. Pēc tam jāuzlej vai jāuzber virsū veļas mazgāšanas līdzeklis, kārtīgi jāizberž un jāliek veļasmazgājamajā mašīnā mazgāties;

Soda. 1 ēdamkaroti sodas sajauc ar 2 ēdamkarotēm auksta ūdens, izveidojot "putriņu". To smērē virsū traipam, bet pēc tam atstāj 30-40 minūtes ievilkties. Pēc tam no apģērba jānotīra sodas kārta;

Citrons. Uz traipa uzspiež citronu sulu, bet pēc tam virsū tam pārber sāli. Atstāj kādas 10 minūtes ievilkties. Pēc tam apģērbu izmazgā;

Ūdeņraža pārskābe. Ar šo līdzekli gan traipu likvidēšanā ir jābūt piesardzīgam, jo, kā vēsta ārzemju portāli, tas darbojas kā balināšanas līdzeklis, tāpēc tas, iespējams, var sabojāt krāsainu apģērbu. Portāls "Cleanipedia" mudina sākumā patestēt ūdeņraža pārskābes efektivitāti uz neliela apģērba gabala. "Tava Māja" no pieredzes var teikt, ka ūdeņraža pārskābe labi iztīra traipus no balta apģērba;

Amonjaka šķīdums. Tas jāsajauc vienādās devās ar ūdeni, jāsamitrina asiņainais audums, bet pēc tam jāliek mazgāties veļasmašīnā;

Etiķis. Uz traipa var uzliet šo līdzekli, pagaidīt 5 līdz 10 minūtes, bet pēc tam netīro vietu noslauki ar auduma drānu. Ja nepieciešams, atkārto šo darbību vairākas reizes, bet pēc tam bez kavēšanās traipiem klāto apģērbu liec veļasmašīnā mazgāties.

Coca-cola. Šis dzēriens ir palīgs dažādos mājas darbos, turklāt to min kā efektīvu līdzekli arī asins traipu likvidēšanā. Traips jāsamitrina ar dzērienu, bet pēc tam jāatstāj uz nakti, lai tas ievelkas;

Ciete. Tās princips ir gluži tāds pats kā ar sodu, proti, tā jāsajauc kopā ar ūdeni, lai izveidojas pasta. Pēc tam to smērē virsū uz traipa, bet pēc tam atstāj saulainā vietā nožūt. Gadījumā, ja pēc tam traips vēl nav iztīrījies, tad šo metodi atkārto vēlreiz;

Talka pūderis. Princips ir gluži tāds pats kā cietei un sodai – ar ūdens palīdzību jāsataisa smēriņš;

WD-40. Izklausās visai neierasts līdzeklis cīņā pret asins traipiem, vai ne? Kā raksta "Reader's Diggest", WD-40 ir jāuzpūš virsū traipam, jāpagaida pāris minūtes, kad tas iesūcas, bet pēc tam netīrais apģērbs jāliek mazgāties veļasmašīnā. Portāls norāda, ka aeresols palīdzēs vieglāk "izcelt" no auduma šķiedrām ieēdušos traipus.

Ja arī tu zini kādu efektīvu metodi, kas palīdz atbrīvoties no asins traipiem – padalies ar to ar pārējiem "Tava Māja" lasītājiem! Savu ieteikumu raksti komentāru sadaļā vai e-pastā: maja@delfi.lv