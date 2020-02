Padomu izlase par plauktiem: Kā pielikt, tīrīt un gaumīgi iekārtot

Cik gan perfekti un gaumīgi plaukti izskatās veikalos, kur viss ir pārdomāts līdz pat pēdējam sīkumam. Šādu efektu vari panākt arī savās mājās, sekojot līdzi noderīgiem padomiem, kurus varēsi lasīt rakstā tālāk!

Plaukti mājoklī allaž ir kā uz delnas, proti, uz tiem ātrāk var manīt putekļu kārtiņu, nemaz nerunājot par to, ka nekārtīgi plaukti mājoklī rada ne to labāko iespaidu. "Tava Māja" šoreiz no sava padomu krājuma ir "izcēlusi saulītē" rakstus tieši par plauktiem. Tajos varēsi atrast ne tikai vērtīgus padomus par to, kā radoši iekārtot plauktus, bet arī varēsi izlasīt ieteikumus, kas labāk palīdzēs veikt revīziju plauktos, jo piekritīsiet – reizēm plauktos novietojam lietas, kuras stāv bez pielietojuma vai arī...tur atrodami produkti, kuriem derīguma termiņš jau sen kā ir iztecējis.

Runājot par plauktiem, maldinošs ir priekšstats, ka tie der tikai grāmatu vai suvenīru novietošanai, jo ir vēl citi neparasti veidi, kā vēl izmantot plauktu, piemēram, to var izmantot kā stāvgaldu! Kādi vēl ir plauktu pielietojumi, lūko rakstā zemāk!

Starp citu – ja esi savās mājās izveidojis neparastu plauktu, tad padalies ar to portālam "Delfi", lai arī citi lasītāji var iedvesmoties! Savu stāstu vari sūtīt e-pastā: maja@delfi.lv