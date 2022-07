Muļķīgi neizmēģināt pārdot tirgū ar 142 miljoniem aktīvo klientu. 'eBay' vēstnieka Baltijā pieredze

Aivaram Milasaukam darbs "eBay" ir spēle. Nopietna spēle, kurā visi gājieni vēl nav atklāti un joprojām nākas apgūt jaunas lietas. To viņš dara, ne tikai pats veiksmīgi tirgojot produktus dažādās kategorijās, bet arī palīdzot citiem gan kā pirmās "eBay" aģentūras saimnieks Lietuvā, gan arī globālā tirgus plača vēstnieks Baltijā. Viņa motivācija darbam globālā milža vidē ir vienkārša – tas ir lielākais tirgus placis ar vislielāko klientūru pasaulē, kas krīžu laikā sevi pierādījis arī kā stabila alternatīva ierastajiem tirdzniecības kanāliem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Biznesu sāka studentu dzīvoklī

Lietuvietis pirmoreiz "eBay" platformā darboties izmēģināja 2015. gadā. Pēc augstskolas ar draugiem runāts par nākotnes iecerēm, un viens ieteicies, ka zina cilvēkus, kuri "eBay" platformā pērk un pārdod, tādējādi nopelnot dzīvošanai. "Studēju un strādāju par biznesa analītiķi mazā IT kompānijā, bet jutu, ka tas nav mans. Gribēju kaut ko citu. Pirms tam par "eBay" nebiju pat iedomājies. Vēlāk pavaicāju draugam ko vairāk, pameklēju, kas par to ir izlasāms un kādi kursi pieejami, un sāku eksperimentēt – piereģistrējos, kaut ko izliku pārdošanā. Kādu laiku platforma bija mana brīvā laika aizraušanās vakariem," atklāj Milasaukas.

Viņš stāsta, ka pats aizrāvies ar sportu, un pirmie izmēģinājumi arī likumsakarīgi bijuši dažādu zināmu zīmolu sporta preces, par kuru noietu bijis pārliecināts. Tās sākotnēji pasūtījis uz savām mājām vairumā, lai pēc tam piedāvātu "eBay" un nosūtītu pa Lietuvas pastu. "Dienas, kad izdevās pārdot vairāk, deva ļoti, ļoti lielisku "fīlingu". Man patika tā sajūta no rīta, kad tūlīt pēc pamošanās telefonā apskatījos, cik daudz naudas esmu nopelnījis, kamēr gulēju. Protams, pirms tam ir jāsagatavojas, bet man ļoti patīk, ka šis tirgus ir atvērts vienmēr, 24/7," Milasaukas atminas.

Tā kā eksperimenti bijuši veiksmīgi, pamazām audzēts apjoms un izmēģinātas aizvien jaunas preču kategorijas. "Biju students, un man nebija garāžas vai pat īpašas telpas, tāpēc viss stāvēja tajā pašā istabā, kur gulēju. Tomēr jau drīz vien izpētīju, kā es šīs preces varu iepirkt ārzemēs un arī glabāt ārzemēs. Piemēram, daļu lietu pasūtu Ķīnā, nosūtu uz ASV, kur tās glabājas noliktavā līdz pārdošanai un tad tās trešā puse – loģistikas kompānija – nosūta klientam," viņš skaidro. Tas ļāvis ievērojami augt tirdzniecības vērienam. Izvēle fiziski neiesaistīties preču sūtīšanā radusies arī tādēļ, ka Milasaukas vēlējies ceļot un izmēģināt tā dēvētā digitālā nomada dzīvi, kad visa tava iedzīve ietilpst mugursomā, pats brīvi maini dzīvesvietu uz jebkuru pasaules malu, bet ienākumus nodrošina darbs virtuālajā vidē.

Pieredze ļauj palīdzēt citiem

Potenciālo tirdzniecības vidi viņš turpinājis taustīt dažādākās preču kategorijās, iegūstot aizvien jaunu pieredzi, un divus gadus pēc pirmās reģistrēšanās dibināja uzņēmumu. Uzkrātās zināšanas un biznesa iemaņas vēl pēc dažiem gadiem viņš nolēma likt lietā ne tikai sava uzņēmuma attīstīšanā, bet arī palīdzot citiem ienākt "eBay". Tā radusies pirmā un, viņš ir pārliecināts, līdz šim arī vienīgā "eBay" profilu pārvaldības aģentūra Lietuvā. "Ir uzņēmumi, kuri, piemēram, attīstījuši tirdzniecību fiziskajos veikalos vai pavisam citos kanālos un vēlas savu noieta tirgu ievērojami paplašināt, tad mana aģentūra var palīdzēt," viņš stāsta. Lietuvietis atklāj, ka pie viņa mēdz vērsties lielākoties mazie un vidējie uzņēmumi, kuri jau sen nodarbojas ar tirdzniecību, taču kam nav laika vai cilvēku ar nepieciešamajām zināšanām, lai uzsāktu tirgoties virtuālajā pasaulē, taču vēlme to darīt ir.

Rezultātā Milasaukas "eBay" vidē jau uzkrātais rūdījums ticis vēl vairāk nostiprināts, jo jauni uzņēmumi nāk ar jaunām produktu kategorijām un cita veida klientūru, bet tas nozīmē līdz tam vēl neiepazītus izaicinājumus. "Tirgi var radikāli atšķirties. Katrā no tiem labāk pazīst un uzticas pavisam citiem zīmoliem. Piemēram, mums ir klients, kurš tirgo labas vācu zīmolu preces, viņam ir labi attīstīta loģistika un iespēja piedāvāt zemas cenas to tirgošanai Vācijā. Domājām, ka šos labās kvalitātes produktus varētu piedāvāt arī ASV, kur arī iespējams izveidot labu loģistikas tīklu un konkurētspējīgu cenu. Mēs pamēģinājām, bet neguvām pilnīgi nekādus panākumus. Amerikāņi šos zīmolus nezina. Līdz ar to būtiska sagatavošanās daļa ir izpētīt tirgu un tā attieksmi pret konkrēto produktu noteiktos reģionos."

Tāpat pieredze gūta tā dēvētajā B2B (business to business) sektorā jeb uzņēmējiem domāto preču pārdošanā, kam arī ir sava specifika. Šie pasūtītāji parasti lieliski zina, kas ir viņu meklētā prece un kādā cenā tai jābūt, un konkurēt šajā sektorā galvenokārt jāprot ar ātrāku piegādes laiku un zemāku cenu. "Pavisam pretēji ir ar plašākam patēriņam domātām precēm – to raksturojumam jābūt pēc iespējas detalizētākam, fotogrāfijām piesaistošākām, lai noķertu potenciālā pircēja uzmanību un pārliecinātu viņu, ka tieši šis produkts viņam ir nepieciešams. Savā piedāvājumā jāprot atšķirties no līdzvērtīgiem konkurentiem."

Auto detaļu tirgū 'eBay" ir globālais līderis

Piemēram, sauszemes transports ir relatīvi lētāks izmēros lielu preču pārvadāšanai Eiropas ietvaros, bet šīs izmaksas atšķirsies, ja nepieciešams sūtīt uz citu kontinentu, izmantojot dārgāko aviotransportu.

Viena no preču kategorijām, kurās tas ir būtiski, ir automašīnu detaļas. "eBay" šajā kategorijā ir pasaulē populārākā tirdzniecības vieta. "Ja ir nepieciešama motocikla, kravas vai vieglās automašīnas detaļa, tā noteikti ir "eBay". Arī no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas lielākā daļa pārdoto preču ir tieši šajā kategorijā. Tai ir arī sava specifika – pircēji parasti zina, kāda ir pati prece, tāpēc svarīgākais vienmēr nav detalizēts apraksts, bet detaļas numurs, kas autodetaļām ir unikāli un pēc kuriem notiek vairums meklējumu, kā arī saderība ar dažādām markām un to modeļiem. Ja ir šī informācija, tad puse darba jau ir padarīta. Lietotām daļām savukārt svarīga ir kvalitāte, ko parasti labi var parādīt kvalitatīvās fotogrāfijās."

Šobrīd līdz ar aģentūras klientiem uzņēmējs tirgus placī piedāvā preces vairāk nekā 20 kategorijās – no jau minētajām sporta un dārza precēm līdz automašīnu detaļām un rotaļlietām.

Trīs būtiskākās kļūdas

Nolēmis saglabāt arī savu tirdzniecības uzņēmumu, jo uzskata, ka tikai pašam turpinot pārdot, iespējams gūt pilnīgāku pieredzi un attiecīgi citiem piedāvāt labāku pakalpojumu. Lai gan uzņēmumā šobrīd strādā vairāki darbinieki, lietuvietis norāda, ka labprāt tur roku uz ikdienas norišu pulsa, tostarp arī komunicējot ar klientiem un risinot aktuālākās problēmas. "Tikai stundu pirms mūsu sarunas es runāju ar klientu, kurš pirms vairākām nedēļām veica lielu pasūtījumu par daudziem tūkstošiem eiro, bet nupat to atcēla. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad es labprāt pats risinu situāciju. Es neesmu pavisam aizgājis no praktiskās komunikācijas ar klientiem, tomēr ikdienas mikromenedžmentu lielākoties uzticu citiem," viņš atklāj.

Milasaukas arī norāda uz vairākiem knifiem, kuriem iesaka sekot ikvienam "eBay" pārdevējam – laipnība un godīga attieksme vienmēr strādā. ""eBay" vai jebkura cita tirdzniecības platforma ir tikai starpnieks starp tevi un pircēju. Ja empātiski mēģini saprast klienta vēlmes, tad nekļūdīsies," viņš saka. Uzņēmējs arī stāsta, ka ievērojis cilvēku nogurumu no automātiskām un bezpersoniskām ziņām. "Ja cilvēki redz, ka patiešām personalizē viņu apkalpošanu, centies izprast un risināt viņu problēmu, viņi to novērtē. Uz īstiem jautājumiem un īstām problēmām jāmēģina atbildēt ar īpašu pieeju, lai automatizētās un vienveidīgās atbildes paliek standarta jautājumiem un problēmām. Tās pavisam atmest arī nevar. Sākumā centos katram atbildēt pats, bet tā nav laba doma. Katrs jautājums nemaz nav pelnījis īpašu uzmanību. Tad sāku ieviest automatizāciju, bet jutu, ka viena brīdī to izmantoju par daudz. Ir jāatrod vidusceļš," viņš skaidro.

Pieredzējušais platformas pārstāvis atzīmē trīs galvenās kļūdas, kuras tajā savulaik pieļāvis pats, bet mudina izvairīties citus. Pirmā ir pietiekama "eBay" vēriena nenovērtēšana. "Ir grūti aptvert, ka te ir 190 valstis un 142 miljoni aktīvo klientu. Darbā redzu, ka aizvien ir pārdevēji, kas nepamana, ka šeit viņiem varētu būt vismaz divreiz vairāk klientu nekā visos citos pārdošanas kanālos. Pats esmu pārdevis uz valstīm, par kuru eksistenci iepriekš nemaz nezināju."

Otra viņa atzīmētā būtiskā un daudzu bieži pieļautā kļūda ir pacietības trūkums. "Jāsaprot, ka te ir 17 miljoni pārdevēju, no kuriem lielai daļai jau ir labas atsauksmes, reitingi un pārdošanas vēsture, loģistika un viss cits, bet jaunam klientam tā visa sasniegšana prasīs laiku. Arī man sākumā bija grūti un trūka pacietības, bet es nepadevos un meklēju īsākos ceļus līdz risinājumam, ieguldot tur vairāk laika un uzmanības. Tad viss aizgāja pareizā virzienā. "

Trešā būtiskā kļūda ir nepietiekami kvalitatīvs preču piedāvājuma saraksts. "Tev jābūt labiem attēliem, detalizētiem aprakstiem, precīzam preces nosaukumam un pārdomātām cenām."

Baltijai ir liels potenciāls

Darbā gūtajās atziņās, kā arī kļūdās Milasaukas jau pirms vairākiem gadiem nolēmis laiku pa laikam dalīties "YouTube" video. Lielākoties video taisījis dzimtajā lietuviešu valodā, bet daži paredzēti arī starptautiskai auditorijai un veidoti angļu valodā. "Kad sāku darboties "eBay", Lietuvā par to bija informācijas vakuums. Ja man ir ko teikt un es tā kādam varu palīdzēt, paņemu telefonu un par to pastāstu," viņš atklāj. Milasaukas pieļauj, ka šie video, kā arī plašā pieredze un dažādo uzņēmumu pārstāvniecība platformā novedusi pie uzaicinājuma kļūt par oficiālo "eBay" vēstnieku Baltijā. Kā viņš pats skaidro, tad dziļi iekšā uzreiz sapratis, ka tas ir kas tāds, ko viņš jau sen vēlējies, bet līdz tam nebija sev noformulējis.

Statuss ļāvis iepazīt arī citas šīs virtuālās uzņēmējdarbības platformas škautnes, tostarp sev atklāt divus ļoti lielus uzņēmumus turpat Lietuvā, kuriem "eBay" ir vienīgais tirdzniecības kanāls. Viens no šiem uzņēmumiem darbojas modes preču, bet otrs – autodetaļu tirdzniecībā. Milasaukas stāsta, ka tieši lietuviešu autodetalu tirgotājs bijis pirmais uzņēmums visā platformā, kurš pārdošanā piedāvāja vairāk nekā miljons preču. Tikai pēc izaugsmes šajā vidē tas sācis iekarot arī citus tirdzniecības kanālus. Savukārt modes preču tirgotāja, kurš joprojām palicis uzticīgs vienīgi "eBay" platformai, vērienu labi raksturo tas, ka tas no dažu darbinieku uzņēmuma nedaudzu gadu laikā kļuvis par vairāk nekā simts cilvēku darbavietu.

Baltiju "eBay" joprojām uzskata par vienu no perspektīvākajiem reģioniem un tādēļ platforma investē tās attīstīšanā. Būtiskākais attīstības virziens ir jau minētā automašīnu detaļu un aksesuāru tirdzniecības kategorija. Vairums triju Baltijas valstu tirgotāju jau šobrīd darbojas tajā, bet platformā vēl nāk pretī, aicinot pievienoties arī citus, bez maksas piedāvājot izaugsmes programmu, kuras ietvaros piedāvā personiskus apmācības kursus, palīdzot izveidot personalizētu pārdošanas plānu, kā arī pārvarēt problēmas, ar kurām saskaras jaunie pārdevēji. Programmas ietvaros "eBay" piedāvā arī augstāku pārdošanas preču limitu no paša sākuma. Turklāt, kas ir būtiski automašīnu detaļu pārdevējiem, "eBay" piedāvā automātisku detaļu pamataprakstu izveidi, kas ievērojami atvieglo darbu, lai tās kļūtu vieglāk pamanāmas platformas 142 miljoniem aktīvo klientu.

Vai vēlaties pievienoties "eBay" un pārdot savas automašīnu detaļas 142 miljoniem pircēju visā pasaulē? Iepazīstieties ar "eBay" atbalsta programmu autodaļu nozares uzņēmumiem, kuri vēlas ienākt tirgū. Programma pašlaik ir bez maksas, un jūs saņemsiet konsultācijas un dažādas priekšrocības, lai pirmie soļi platformā būtu vieglāki. Piesakieties šeit!