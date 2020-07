Nils Aleksis Lipstovs ir ceļotājs, kas jau iepriekš pierādījis, ka doties nezināmajā un pretī piedzīvojumiem ir viņa dabā. Viņa nesenākais izaicinājums bija došanās uz Aļasku, kur vēl līdz šai vasarai bija atrodams "Magic Bus 142", kas zināms no rakstnieka Džona Krakauera grāmatas un filmas "Into the Wild" ("Savvaļā"). Būdams viens no retajiem latviešiem, kas pievarējis bīstamo gājienu uz busiņu, jau toreiz viņš sapņoja par nākamo dzīves posmu – došanos ar busiņu uz Āfriku.

Kāpēc Āfrika? "Man sākumā vajag aizbraukt turp, kur neviens nebrauc, un tad es varu braukt uz tām vietām, kur brauc visi," kodolīgi atbild Nils.

Lai īstenotu šo braucienu, Nils darījis visu iespējamo. Devies peļņas braucienos, lūdzis savu – "Alternative Traveller" – atbalstītāju palīdzību, kā arī samazinājis ikdienas izmaksas, dzīvojot busiņā jau Latvijā. Tas viss nodrošinājis nelielus iekrājumus, lai varētu gan tikt pie auto, gan tehniski veikt braucienu. Lai arī Nils bija plānojis šajā piedzīvojumā doties viens, neilgi pirms starta ar viņu sazinājies Pauls – paziņa, ar kuru iepriekš viņš dzīvē bija runājis vien aptuveni pusstundu. Ilgi nedomājot, savā piedzīvojumā Nils atvēlēja vietu ceļabiedram, un tā abi puiši devušies lielajā ceļojumā, iepazīstot Āfrikas šarmu un izaicinājumus.

Ceļu puiši uzsākuši pagājušā gada septembrī ar mērķi tikt līdz Dienvidāfrikas galvaspilsētai Keiptaunai. Latvija–Lietuva–Polija–Vācija–Francija–Spānija–Maroka–Mauritānija–Senegāla–Gambija–Gvineja-Bisava–Gvineja–Sjerraleone–Libērija–Kotdivuāra. Lūk, šādu maršrutu ceļabiedri īstenoja astoņos mēnešos, vidēji katrā valstī paviesojoties trīs nedēļas.