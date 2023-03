Parīzes vietā Liona, Londonas – Liverpūle? Aizraujošas pilsētas, kuras izvēlēties galvaspilsētu vietā

Vieni no populārākajiem galamērķiem ir galvaspilsētas, taču arī mazākās pilsētās mēdz būt lieliska atmosfēra, daudz neparasta un redzēšanas vērta, turklāt lielais plus – tajās ir mazāk tūristu, kas nozīmē arī zemākas cenas, autentiskāku atmosfēru un pilntiesīgu kultūras pieredzi. Lai nezaudētu iespēju izbaudīt sirsnīgu un citādu pieredzi, apsver apmeklēt kādu no nelielajām pilsētām, kas nebūt nav sliktākas! Pieredzējis ceļotājs un vairāku ceļojuma publikāciju autors Riks Stīvs "The Washington Post" nosaucis pēc viņa domām lieliskākās pilsētas Eiropā, kuras vērts apmeklēt teju vairāk nekā šo valstu galvaspilsētas.

Lisabonas vietā Porto

Populārākais galamērķi Portugālē ir Lisabona, bet Stīvs uzskata, ka ceļotāji atņem sev lielisku pieredzi, neizvēloties doties uz Porto. Trīs stundu brauciena attālumā uz ziemeļiem no galvaspilsētas, portvīna dzimtene atklāj pārsteidzoši bagātīgu un piesātinātu ēdiena kultūru, ko novērtēs gardēži, un ievērības vērtus arhitektūras dārgakmeņus.

Edinburgas vietā Glāzgova

Edinburgas vietā Glāzgova? Kāpēc ne? Te atmosfēra ir piezemētāka, bet ielas rotā izaicinoši un asprātīgi sienu gleznojumi. Paši glāzgovieši par sevi saka, ka viņi bērēs māk vairāk izklaidēties nekā Edinburgas iedzīvotāji kāzās.

Londonas vietā Mančestera, Liverpūle, Birmingema

Londonas vietā Stīvs iesaka apmeklēt Mančesteru, Liverpūli vai Birmingemu, turklāt šīs, savulaik industriālās, pilsētas labprāt izbauda paši briti.

Parīzes vietā Liona, Marseļa

Ak, Parīze! Nemainīgi populārs galamērķis gadu no gada, turklāt nesen Parīze pasludināta par tūrisma nozares līderi un arī latvieši pēc lidsabiedrības "airBaltic" datiem janvārī visvairāk apmeklējuši tieši Francijas galvaspilsētu. Bet bez Parīzes pavisam noteikti vērts apmeklēt franču kulinārijas galvaspilsētu Lionu un Vidusjūras kuģniecības centru Marseļu.

Briseles vietā Antverpene

Brisele varbūt ir Beļģijas un Eiropas Savienības galvaspilsēta, bet Antverpene ir vienlīdz vēsturiska un, pēc Stīva domām, ar daudz plašākām izklaides iespējām.

Berlīnes vietā Hamburga

Berlīnē ik gadu viesojas miljoniem tūristu, lai izbaudītu galvenokārt pasaules līmeņa muzejus, savukārt Hamburga varētu ieinteresēt tos, kurus interesē rosīga nakts dzīve.