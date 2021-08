Sešas pasaules vietas, kuras apmeklēt, pirms tās paguvušas izzust

Pasaule ir daudz neaprakstāmi skaistu un arī grūti izskaidrojamu dabas un cilvēku veidotu brīnumu bagāta. Bez šaubām ikviens tiecas savas dzīves laikā apskatīt vismaz kādu no šīm pasakainajām vietām, bet diemžēl laika zoba, piesārņojuma un citu iemeslu dēļ daudzas no tām tuvāko desmitu gadu laikā, ļoti iespējams, vairs nekad nebūs cilvēkam skatāmas.

Šajā rakstā, iedvesmojoties no portāla ''Insider'', apkopojām sešas maģiskas pasaules vietas, kurām par nelaimi draud izzušana. Šādi arī atgādinām, ka neatkarīgi no tā, vai dodies ceļojumā uz kādu tālāku zemi vai apceļo Latviju, mēs visur esam viesi un pret jebkuru galamērķi mums jāizturas ar cieņu, lai to spētu saglabāt vēl daudzām paaudzēm pēc mums.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Seišelu salas

Seišelu salas, salu republika Indijas okeāna rietumos, apvieno 115 salas ar bagātīgu tropisko veģetāciju, skaistām pludmalēm un daudzveidīgu jūras dzīvi, stāstīts ''TCS World Travel''. Piemēram, Putnu salā dzīvo vissmagākais savvaļā dzīvojošais bruņurupucis Esmeralda, kurš sver apmēram 304 kilogramus. Tāpat tiek lēsts, ka Mojenas salā esošo Svētās Annas jūras nacionālo parku ir apsēdis gars, kas sargā tur apglabātos dārgumus.

Foto: Shutterstock

Kas arī interesanti – Seišelu salas savulaik bijušas pirātu slēptuve. Uzskata, ka slavenais pirāts Olivjē Levasērs šeit paslēpa dārgumus vairāk nekā 160 000 ASV dolāru vērtībā. Bagātības līdz šai dienai nav atrastas.

Nav šaubu, ka skaistās Seišelu salas ir iemīlējuši gan romantiska medusmēneša baudītāji, gan paradīzes meklētāji. Bet diemžēl salas palēnām izzūd pludmales erozijas dēļ, un rupjas aplēses liek domāt, ka nākamo 50 līdz 100 gadu laikā tām draud pilnīga izzušana.