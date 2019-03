Viduslaiku pils Nīderlandē, kas atrodas uz nelielas saliņas

Nepilnu 20 kilometru attālumā no Nīderlandes galvaspilsētas Amsterdamas atrodas kāda visai skaista pils, kas pavisam noteikti ir ievērības vērta. Tā ir Muiderslotas pils ("Muiderslot castle").



Pirmo reizi pils šajā vietā celta ap 1280. gadu. Salīdzinoši ar citām pilīm, šo var uzskatīt par samērā mazu – tā stiepjas 32 un 35 metru plašumā, bet pils sienas mērāmas pusotra metra biezumā, minēts "Netherlands Tourism". Lai vai kā – tieši pils unikālā atrašanās vieta, proti, uz nelielas saliņas, ko ieskauj ar ūdeni pildīti grāvji, pasargājuši to no potenciālām briesmām. Tiesa, tas gan nav palīdzējis vienmēr un pils ap 1300. gadu jau bija nopostīta. 1370. gadā, vadoties pēc oriģinālajiem plānojumiem, šajā vietā pils uzbūvēta vēlreiz. Kā jau daudzām ēkām, arī šai pilij bijis sarežģīts liktenis, un 18. gadsimta izskaņā, pēc tam, kad ēka kalpoja par cietumu, tā tika pilnībā pamesta. Kad pēc laika kritiskā stāvoklī esošā pils nonākusi pārdošanā ar mērķi, ka jaunais saimnieks to nojauks, iejaucies kāds karalis, neļaudams vēsturiski bagāto pili nopostīt. Pagāja vēl pāris gadu desmiti līdz tika iegūti pietiekami līdzekļi, lai atjaunotu skaisto pili, skaidro "Netherlands Tourism". Tagad tā pelnīti iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Foto: Shutterstock

Pili iemīļojuši ne tikai zinātkārākie tūristi, bet tā izpelnījusies arī vispasaules slavu, jo šeit filmēti daudzi televīzijas seriāli, kas vēlējušies epizodēs iekļaut skaistu viduslaiku ainavu. Šobrīd izteiksmīgā ēka kalpo kā muzejs un ir atvērts ikvienam interesantam.

Muzejs piedāvā ielūkoties pils vēsturē un piedalīties dažādās tūrēs, lai labāk iepazītu vēsturiskās ēkas likteņa pavērsienus un celtniecības risinājumus. Vadoties pēc oficiālās pils mājaslapas, ziemas sezonā – no 1. novembra līdz 31. martam – darbadienās pils ir slēgta, savukārt tūrisma sezonā tā ir atvērta visu laiku.

Ja tavi ceļi veduši uz Nīderlandi, noteikti vērts ielūkoties arī šajā ceļvedī, kas palīdzēs saplānot skaistu ceļojumu pa šo zemi.

