Ar labu ziņu visiem aktīvās atpūtas cienītājiem un entuziastiem ir nācis klajā Māris Olte, kurš, nezaudējot ticību šajā ierobežojumu laikā, turpināja darbu. Trešo reizi Ērgļos 12. septembrī notiks Latvijas tūrisma profesionāļu un entuziastu satikšanās ar nosaukumu "Tūrisma salidojums". Izglītot sabiedrību par dabai draudzīga un aktīva dzīves stila veidošanu, iepazīstināt ar jēgpilnu cilvēka uzvedību dabā un videi draudzīgu paradumu izkopšanu, kā arī atrast sev interesējošos jaunumus un dalīties zināšanās – tā ir tikai daļa no pasākuma mērķiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tūrisma salidojuma sanākšana kā katru gadu notiks bijušājā Ērgļu dzelzceļa stacijā, kuru Māris Olte ar ģimeni ir izveidojis par aktīvā tūrisma centru "Stacija". Šis pasākums vien parāda, cik Ērgļos ir plašas aktīvās atpūtas iespējas, jo tieši no šīs vietas sāksies visi 13 pārgājieni ar labākajiem un plaši pazīstamiem Latvijas aktīvās atpūtas gidiem: purva brišana, pārgājiens pa Zaļajiem dzelzceļiem, krastings (t.i. pārgājiens pa upi), nakts pārgājieni, velo pārgājiens, laivu brauciens, vēsturisks pārgājiens u.c. Tie ir tik daudz un dažādi, lai katrs interesents var atrast sev piemērotāko: īsu vai garu, dabas izzinošu vai vēsturisku, ar laivām vai velosipēdu. Lai tajos piedalītos, interesentiem jau iepriekš jāpiesakas, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās pārgājieniem šeit.

Ikviens varēs supot, braukt ar caurspīdīgām laivām, izmēģināt elektrovelosipēdus u.c. aktivitātes. Tāpat notiks kustības "TrashMob" izaicinājums ģimenēm, kurā Tālis Banga parādīs, kā savākt atkritumus skrienot, pastaigājoties vai dodoties citās ikdienas aktivitātēs. Savukārt ikviens, kas vēlēsies doties savā ritmā, varēs izmantot tieši Ērgļiem radīto cilpošanas spēli ģimenēm no "Ežiem".Tas viss būs pieejams arī Ērgļu posma "Stirnu buks" skrējējiem un faniem, jo "Stacija" atrodas tikai 300 metru attālumā.

Pasākuma apmeklētājiem, kas izvēlēsies pavadīt laiku "Stacijā" uz vietas, būs iespēja piedalīties tādās disciplīnās kā orientēšanās, kāpšana, šaušana ar loku, alus joga vai arī citās ar dabu saistītās meistarklasēs: pirts zāļu paklāju veidošana, stabuļu grebšana, koka lietu darbnīca u.c. Līdzās aktīvai brīvā laika pavadīšanai, plānotas lekcijas, meistarklases un stāsti par aktīvā tūrisma tematiku: "Bored of Borders" kapteinis (Kārlis Bardelis), garo taku rubrika (Mežtaka, Jūrtaka, 1832.lv, Camino Latvija un Imanta Ziedoņa muzejs "Ceļā ar Baronu"), mācību ceļojumi un to nozīme (Māris Žunda), inovācijas un tehnoloģijas aktīvajā tūrismā (Matijs Babris), ceļojumu organizēšana cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem (Kurzemes plānošanas reģions), piedzīvojumu terapija ("Sense of Team"), čukču pirts meistarklase ("Eži" un "Meža Spa & Apartments"), "Dodies Dabā" maršrutu plānošanas meistarklase (Kristaps Kiziks), – tā ir tikai daļa no tēmām, ko varēs izzināt.

Pasākuma aktivitātes turpināsies arī naktī ar saulrieta baudīšanu uz SUP dēļa, laivošanu caurspīdīgās kanoe laivās ar LED apgaismojumu, aktīvākajiem iespēja kopā ar "Movement Spontaneous" vai arī ar "Domas dabā" doties nakts pārgājienos, palicējiem – baudīt Ineses Bērziņas koncertu un nakšņot teltīs vai kokos.

Māris Olte ir izteikti gandarīts, ka šogad Tūrisma salidojuma ideja – satikties, iepazīties un doties tālāk jau ar pleca sajūtu – ir jūtama jau šobrīd ar profesionāļu atsaucību pasākuma programmas veidošanā, un tiks viennozīmīgi nodota ikvienam Tūrisma salidojuma dalībniekam: gan profesionālim (gidam, organizatoram), gan vienkārši aktīvās atpūtas cienītājam.

"Stacija ir atvērta ikvienam: gan tiem, kas jau visu prot un māk, gan tiem, kas vēl domā, kā saņemties, lai dotos atpūsties dabā. Un nevajag baidīties, bet uzdrīkstēties – Tūrisma salidojums ļauj to saprast," saka pasākuma iniciators Māris Olte.

Ar sīkāku pasākuma programmu iespējams iepazīties šeit.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.