'Zvejnieka dēla' laiva un autentiska senlatviešu sēta: brīvdabas muzeji Latvijā

Oriģinālā laiva no Viļa Lāča romāna "Zvejnieka dēls" ekranizācijas, autentiska senlatviešu lauku sēta, kurā nekas netiek pārveidots, un māja, kurā ģimene svētdienās uzņēma slimos un vecāka gadagājuma ļaudis kopējās lūgšanās, jo tuvākais dievnams atradās pārāk tālu... Te lūkojams daudz interesanta un vēsturiska, kas ļauj iepazīt mūsu saknes un sadzīvi pirms vairākiem simtiem gadu.



"Tūrisma Gids" apkopo ziņas par muzejiem Latvijā, kuru ekspozīcijas un unikālās vēstures liecības var apskatīt brīvā dabā.

Rakstā uzzināsi vairāk par šiem muzejiem:

- Jūrmalas Brīvdabas muzejs Jūrmalā;

- Sēļu sēta Jēkabpilī;

- Piejūras brīvdabas muzejs Ventspilī;

- Slutišķu vecticībnieku lauku sēta Slutišķos;

- Āraišu ezerpils Āraišos;

- Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Rīgā;

- Lauku ekspozīcija "Vēveri" Vēveros.

Jūrmalas Brīvdabas muzejs Jūrmalā

Ja vēlies paviesoties īstenā zvejnieku sētā, jādodas uz Jūrmalas Brīvdabas muzeju, kas vēsta par zvejnieka amatu un dzīvi 19. un 20. gadsimtā. Te var sajust pagātnes elpu un autentisku noskaņu, turklāt muzejs atrodas Raga kāpas dabas parka pakājē, netālu no jūras krasta, apmēram pusstundas gājiena attālumā no Lielupes ietekas jūrā, tādēļ muzeja apmeklējumu var plānot kopā ar dabas baudījumu un vidēja garuma pastaigām, iesaka Jūrmalas Brīvdabas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Līga Strazda un pastāsta vairāk par to, kas te apskatāms.