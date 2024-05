"Es jau zinu, ka būs jautājums no mūsu klientiem – ja " Rīgas siltums " ir iepircis gāzi par 35 eiro par megavatstundu (MWh), tad kāpēc plānotais apkures tarifa samazinājums ir tikai 8%. Tā būtu šī skaidrojošā daļa, kāpēc samazinājums ir mazāks nekā gāzes cenas kritums," raidījumā " Spried ar Delfi " norādīja AS "Civinity mājas" Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Gatis Roze, runājot par nepieciešamību plašāk skaidrot, kā siltuma tarifos atspoguļojas pašreizējās energoresursu cenu izmaiņas, un vai par siltumu nepārmaksājam.

Kā otru faktoru viņa minēja to, ka kurināmais ir tikai daļa no kopējām izmaksām. Vidēji Latvijā kurināmais veido 40-60% no kopējām apkures tarifa izmaksām. Ir arī dažādas citas izmaksas – darba algas, aprīkojums, kredītprocentu likmes, kuras bija pieaugušas – piemēram, ja pirkti apkures katli, ņemot kredītus. Tas viss atstāj ietekmi uz tarifu, skaidroja Ozola.