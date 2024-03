Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) rektors Guntars Prānis bija saņēmis signālus par it kā labprātīgām romantiskām attiecībām starp akadēmijas audzēkņiem un personālu, bet pat ja tā, "tas nav pieņemams, tas ir amorāli, un ir likumiski jānostiprina, ka tas nav nekādā veidā pieļaujams," – tā viņš izteicās raidījuma "Kāpēc" diskusijā. Šobrīd saistībā ar liecībām par seksuālām vai romantiskām attiecībām ar studentiem viens JVLMA pasniedzējs ir atstādināts no amata, citam piemērots disciplinārsods. Atlaists gan neviens vēl nav, bet atlaišanas sekošot, uzsvēra rektors.

Jautāts, kā šādas attiecības vērtē, Prānis uzsvēra, ka tās nebūtu pieļaujamas. Konkrētajā gadījumā minētais pasniedzējs rakstiski kategoriski noliedzis šādu attiecību pastāvēšanu. Jautāts, kāda būs tālākā rīcība, Prānis solīja, ka to tikšot turpināts izmeklēt, un ja izdosies pierādīt, attiecīgais pasniedzējs tiks atlaists. Kad tas varētu notikt, rektors gan nemācēja pateikt, skaidrojot, ka tas tikšot saskaņots ar juristu. Jautāts, kas tiks uzskatīti par pietiekošiem pierādījumiem, Prānis pieļāva, ka tās varētu būt arī iesaistītās studentes liecības, bez kādiem papildus pierādījumiem, bet arī par to vēl jākonsultējas ar juristiem. Viņš uzsvēra, ka ļoti cerot uz pašu iesaistīto studenšu liecībām – vienalga, vai tās sniegs pa tiešo viņam, vai citos veidos. “Man ir jārūpējas par to, lai likums tiek ievērots, bet pēc būtības es uzskatu, ka tāds nevar strādāt pie mums,” viņš teica.