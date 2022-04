Arhibīskaps Stankevičs: Pedofilija ir morālā sērga, kas nav tikai katoļu baznīcas problēma

Seksuālā vardarbība un pedofilija ir morālā sērga, kas nav tikai katoļu banzīcas problēma, ceturtdien raidījumā “Kāpēc” ar žurnālisti Olgu Dragiļevu izteicās Romas katoļu baznīcas arhibīskaps Rīgas metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Runājot par katoļu priesteri Pāvelu Zeiļu, kurš apsūdzēts un tiesāts par seksuāla rakstura noziegumiem, arhibīskaps norādīja, ka baznīca gaida uz valsts struktūru veikto izmeklēšanu un paļaujas, ka patiesību noskaidros tiesa. Vienlaikus viņš atzina, ka tic Zeiļas teiktajam, ka viss notikušais ir nepatiesība un safabricējumi. Skatoties arhibīskapam acīs, Zeiļa esot stāstījis, ka cietušais pie viņa vērsies pēc finansiālas palīdzības, priesteris tam iedevis piecus eiro, savukārt šī rīcība pēc tam esot pagriezta tā, it kā tā bijusi samaksa par seksuālu pakalpojumu.

Arhibīskaps norādīja, ka citviet pasaulē ir bijuši gadījumi, kur pret priesteriem vērstas viltus apsūdzības, un viņu darot bažīgu, ka Zeiļa nosaukts vārdā un pakļauts “linča tiesai”.

“Ja jau tur viss bija tik skaidrs, tad kāpēc 3,5 gadus viss velkas un tā arī nekas vēl nav beidzies?

Cilvēks ir izvazāts pa visiem medijiem kā vainīgais un ir samazgu cisternas sagāztas gan pār viņu, gan pār baznīcu, bet pierādījumu un legāla apstiprinājuma vēl nav,” sacīja Stankevičs, paužot neticību, ka priesteris vairāk nekā 40 gadus dzīvojis dubultu dzīvi un par viņa noziegumiem nav bijis neviens mazākais signāls, traipiņš, neviena norāde.

“Kamēr es neesmu redzējis pierādījumus par viņa vainu, es ticu cilvēkam,” sacīja Stankevičs. Viņš arī norādīja, ka, “tur ir pārāk daudz sagadīšanos, ja sāc domāt loģiski, proti, divas no trim apsūdzībām nopludinātas presē divas nedēļas pirms pāvesta atbraukšanas uz Latviju.

Tiesa, priesteris neapgalvoja, ka šādi gadījumi nav bijuši, un uzsvēra – ja viņš par tādiem uzzinātu, nekavējoties vērstos policijā. Vienlaikus viņš pauda, ka pedofilija un seksuāla izmantošana nav nav tikai katoļu baznīcas problēma. “Var teikt tā, ka Dievs sāk pasaules šķīstīšanu no šīs morālās sērgas, no noziedzīgas sistēmas visā pasaulē, un viņš sāka šo šķīstīšanu ar katoļu baznīcu. Katoļu baznīca ieviesusi ļoti stingras procedūras, lai pakāpeniski no tā attīrītos, taču tagad līdzīgi skandāli “sāk nākt augšā Holivudā, BBC un sportā, un visur citur”, norādīja arhibīskaps.

Pedofilijas problēmas jārisina ne tikai katoļu baznīcā, bet visā sabiedrībā. “Te atkal ir dziļākas saknes – tā ir pornogrāfija, vispārēja seksualizācija, seksuālā visatļautība. Tas ir vienkārši kārtējais solis visatļautības virzienā,” pauda Stankevičs.

Delfi jau ziņoja, ka pirms pāris gadiem seksuāla rakstura noziegumos apsūdzētais un tiesātais Latvijas Romas katoļu baznīcas priesteris Pāvels Zeiļa devies pensijā un cilvēkus vairs neapkalpo.

