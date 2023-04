Ukrainas bēgļu bērniem Latvijas skolās plāno no septembra piedāvāt ‘pārejas gadu’ valodas apguvei

Latviešu valodas apguve Ukrainas iedzīvotāju bērniem, kuri no Krievijas sāktā kara patvērumu atraduši Latvijā, līdz šim nav bijusi veiksmīga, “DelfiTV” raidījumā “Kāpēc” piektdien atzina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (IZM). Lai to mainītu, ministrija plāno no 1. septembra bēgļu bērniem skolās ieviest “pārejas gadu”, kura laikā skolēniem būtu jāapgūst valoda, lai pēc tam veiksmīgi apgūtu mācību programmas latviski.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.