'Spried ar Delfi': Ko sagaidīt no opozīcijas nākamajā Saeimā. Pilns ieraksts

Jaunievēlētie 14.Saeimas deputāti darbu sāks 1. novembrī, un jaunajā sasaukumā iekļuvuši vairāki politiskie spēki un to apvienības, kuri līdz šim parlamentā nav bijuši pārstāvēti. Koalīcijas sarunās pagaidām aicinātas piedalīties četras no septiņām 14.Saeimā iekļuvušajām partijām. Ko gaidīt no tiem politiskajiem spēkiem, kuri vismaz pagaidām pie sarunu galda nav aicināti? Par to pirmdien, 10. oktobrī, pulksten 12 raidījumā “Spried ar Delfi” žurnāliste Alina Lastovska sarunāsies ar partijas “Latvija pirmajā vietā” līderi Aināru Šleseru un partijas “Stabilitātei” vadītāju Alekseju Rosļikovu.

14. Saeimas vēlēšanās balsot bija devušies 59,43% balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju, nākamajā parlamentā ievēlot septiņas partijas: “Jaunā Vienotība” ieguva 26 mandātus jeb “krēslus”, “Zaļo un zemnieku savienība” – 16, “Apvienotais saraksts” – 15, “Nacionālā apvienība” – 13, “Stabilitātei!” – 11, “Progresīvie” – 10, bet “Latvija Pirmajā vietā” – deviņus.

Četras no partijām un to apvienībām Saeimā ievēlētas pirmo reizi, taču to rindās ir virkne pieredzējušu politiķu.

Jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām “Jaunā vienotība” pauda gatavību uzņemties jaunās valdības veidošanas sarunas, un uz pārrunām aicināja līdzšinējos koalīcijas partnerus no “Nacionālās apvienības”, kā arī divus “jaunpienācējus” – Apvienoto sarakstu, kuru veido Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija", un partiju “Progresīvie”.

Kādas vēlētāju intereses un ar kādiem “ieročiem” aizstāvēs partijas, kuras pie sarunu galda līdz šim nav aicinātas – to skaidrosim raidījumā.

