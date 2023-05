'Spried ar Delfi' par valodu ierobežojumiem TV programmās un pirātiskā satura izplatību. Pilns ieraksts

Televīzijas programmu izplatītājiem no 1. maija ir pienākums tādām programmām, kas nav kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu oficiālajām valodām, primāri nodrošināt latviešu valodas skaņas celiņu. Par to, kāds ir jaunās prasības mērķis, kā tā tiek ievērota, kā sokas ar informatīvās telpas stiprināšanu un cīņu ar pirātiskā satura izplatību, trešdien, 10. maijā pulksten 9.00 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu un biedrības "Par legālu saturu" valdes locekli Guntu Līdaku.



Biedrība "Par legālu saturu" norāda, ka grozījumu mērķis ir veicināt latviešu valodas izmantošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās.

"Šobrīd valstiskā līmenī mērķis ir stiprināt latviešu valodu, kā rezultātā noris vai ir iecerētas vairāku likumu izmaiņas, kas ietekmē kino, televīzijas pakalpojumu sniedzēju un mediju satura pieejamību krievu valodā," skaidro biedrībā.

NEPLP norāda, ka ar jauno likuma prasību likumdevējs nevis vērsies pret svešvalodu pieejamību televīzijas programmās, bet gan noteicis, ka līdztekus valodām, kas nav ES valodas, Latvijā jānodrošina arī latviešu valodas pieejamība, tā sekmējot latviskāku mediju vidi un informatīvo telpu.

NEPLP atsaucas uz Valsts drošības dienestu, kurš esot piedalījies likuma grozījumu izstrādē un apgalvojot, ka "minētie grozījumi veicinās latviešu valodas izmantošanu un ir solis integrācijas uz latviešu valodas pamata virzienā jomā, kurā līdz šim ievērojamu daļu retranslēto kanālu satura ieņēmusi krievu valoda, kas tieši pretēji veicinājusi sabiedrības šķelšanu".

NEPLP aicina sabiedrību informēt padomi par iespējamiem programmu izplatīšanas pārkāpumiem.

