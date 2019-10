Iemesli, kāpēc no rīta joprojām moka nogurums

Ļoti iespējams, daudziem ir pazīstama situācija, kur no rīta, noskanot modinātājam, gribas signālu atlikt vēl par piecām, desmit vai divdesmit minūtēm, jo šķiet, acis atvērt ir teju neiespējami. Lai gan grūtības pamosties visbiežāk pārņem pēc garākas nakts un īsākām miega stundām, tomēr nereti spēcīgs nogurums pārņem arī pēc šķietami pietiekama daudzuma miega. Ja tas notiek bieži, pavisam noteikti rodas jautājums – kāpēc arī pēc laba nakts miera es joprojām neesmu izgulējusies?

Varbūt tev tā nešķiet, bet, iespējams, tava noguruma cēlonis var būt ikdienišķas lietas, kurām parasti nepievērs uzmanību. Lai tu spētu atbīvoties no noguruma un rītos mostos enerģijas pilna, iedvesmojoties no portāliem ''Live Strong'', ''Health'' un ''Prevention'', piedāvājam iepazīties ar dažiem biežākajiem iemesliem, kas pasliktina miega kvalitāti un no rīta var radīt nogurumu.

Tu guli pārāk daudz

Visiem zināms, ka nepietiekams daudzums miega var radīt noguruma sajūtu. Taču to var radīt arī tieši pretējais – pārāk daudz miega. Patiesībā jebkura nobīde no organismam nepieciešamā vidējā miega daudzuma (septiņas līdz deviņas stundas) var radīt miegainību un nogurumu.

Kā to labot: Pievērs uzmanību savam ķermenim. Piemēram, ja tu nedēļas nogalē pamosties pēc astoņu stundu miega, bet joprojām liec sev gulēt, taču nemitīgi atmosties, un šādi notiek regulāri, ļoti iespējams, tavam organismam ir nepieciešamas astoņas stundas, lai nakts laikā atjaunotos.