Pēdējoreiz ar Arvi tikāmies šī gada janvāra beigās, kad teju ikviens vēl bija cerīgs par to, ko nesīs 2020. gads. Arī mūsu sarunas temats bija satraucošu gaidu pilns – viņš gatavojās piedalīties garākajās un ekstrēmākajās riteņbraukšanas sacensībās pasaulē – "Red Bull Trans-Siberian extreme 2020" – šī gada vasarā. Bet tad pasaule apstājās.

Pilnībā bez dalības kādās riteņbraukšanas sacensībās Arvis nepalika – Latvijā atsākās amatieru sacensības šosejas riteņbraukšanā, kurās viņš piedalījies paralēli treniņu procesam. Taču kādā brīdī viņam nācies pieņemt lēmumu – turpināt piedalīties sacensībās Latvijā, tādējādi riskējot gūt traumas, vai piekrist "Red Bull" sacensību organizatoru aicinājumam piedalīties "Gins 2020 – Giroditalianostop'' riteņbraukšanas sacensībās Itālijā. Viņš piekrita, un negaidīti kļuva arī par sacensību uzvarētāju.





"Mani uzmeklēja, jo organizatoriem bija svarīgi, ka sacensībās Itālijā piedalās kāds no "Red Bull" sacensību dalībnieku vidus. Ilgu laiku mēs (Arvis un viņa komanda – red.) šo braucienu pilnībā neplānojām, jo nezinājām, vai būšu gatavs un vispār varēšu piedalīties, ņemot vērā šī brīža situāciju pasaulē. Brīdī, kad viss izskatījās cerīgāk, es aizbraucu un biju vienīgais ārvalstu dalībnieks starp itāļiem."

Atšķirībā no pārceltajām sacensībām šajās noteikts vien 4080 kilometrus garš un nepārtraukts maršruts, kā arī dienu skaits, kurās jāfinišē. Viss pārējais bijis jāplāno pašam. "Tu pats visu saplāno – kā brauksi, kur apstāsies, kur gulēsi, ko ēdīsi u. tml. Tiesa, tu varēji izvēlēties vienu no variantiem – pavadošo auto, kurā ir tava komanda, vai visu nepieciešamo sagādāt sev pašam. Es izvēlējos auto. Itāļi tādā ziņā bija viltīgāki un maršrutu sadalīja kontrolpunktos, kur kāds viņus sagaidīja, iedeva jaunas mantas, izguldīja u. tml., kas, protams, bija arī lētāk."

Komanda bija gatavojusies tam, ka miegam atradīs laiku un vietu ikreiz, kad tas būs nepieciešams. Vienu reizi nācies arī palikt uz ielas – stāvlaukumā. Citās viņi izvēlējušies kempingus, apartamentus, bet pirmajā naktī izpalīdzējis kāds vietējais – picērijas īpašnieks izguldījis Arvi un viņa komandu ēstuvē. "Mēs vienkārši skatījāmies pēc apstākļiem," norāda riteņbraucējs.

Savukārt, runājot par sacensībām kopumā, visgrūtāko brīdi Arvis piedzīvojis aptuveni to vidusdaļā, kad nācies pieņemt savā ziņā smagu lēmumu – atsacīties no saziņas ar mājiniekiem vai ne. "Man bija jāizlemj, vai atvadīties no visiem čatiem, kuros pienāca daudz informācija un komentāri. Un, kā jau mēs zinām, komentāri ir dažādi – gan pozitīvi, gan negatīvi. Mēs arī zinām – latviešiem daudz ko patīk kritizēt, jo, kamēr paši neesam to pamēģinājuši, otru kritizēt ir viegli. Šo negāciju nebija daudz, bet tomēr bija. Protams, bija arī daudz pozitīva, bet tas negatīvais komentārs iesēžas galvā un ļoti traucē.