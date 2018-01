Astes nav, bet tas netraucē dauzīties – mājas meklē īpašais runcis Jančuks

Dzīvnieku patversmē "Labās mājas" mīt Janciks jeb Jančuks, kā viņu mīļi dēvē darbinieki. No sugasbrāļiem Janciks atšķiras ar to, ka viņam nav astes, taču patversmes darbinieki teic, ka tas nebūt netraucē mīlulim baudīt dzīvi. Turklāt to viņš labprāt darītu jaunās mājās, nevis patversmes sienās. Par Jancika veselību un adoptēšanas iespējām var uzzināt patversmē, bet turpinājumā neliels runča raksturojums.

Ap pusgadu vecajam nebēdnim Jancikam (Jančukam, Jancim, Lūsēnam...) trūkst astes, tomēr tas netraucē svītrainim skriet, lekt un dauzīties. Tas ņaudētājam pat piešķir pašam savu "odziņu". Janciks ir bezgala mīļš, komunikabls un rotaļīgs aktīvists, kas itin ātri kļūs savu saimnieku sirdsdraugs. Lieliski sadzīvo ar bērniem un citiem kaķiem.