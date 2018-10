Suns svaigēdājs, veģetārietis vai vegāns; diētas ietekme uz dzīvnieka veselību

Lielākajai daļai cilvēku suns ir kas vairāk par mājdzīvnieku. Dukšu saimnieki savus mīluļus nereti uzskata par pilntiesīgiem ģimenes locekļiem, bieži vien pat dēvējot par saviem bērniem. Tieši šī iemesla dēļ daudzi suņu saimnieki, kuri paši ir svaigēdāji, veģetārieši vai vegāni, arī savu suni vēlas barot, balstoties uz tiem pašiem ēšanas paradumiem. Taču dzīvnieks nav cilvēks, un bieži vien tas, kas der mums, neder viņiem.

Svaigēšana, veģetārisms un vegānisms ir trīs dažādi uztura veidi, taču tie visi pēdējo gadu laikā suņu saimnieku vidū kļūst aizvien populārāki. Arī Latvijā ir saimnieki, kuri izvēlējušies savus četrkājainos draugus barot, balstoties uz vienu no šiem uztura veidiem. Taču, gluži kā katrai lietai, arī katram no šiem trīs uztura veidiem ir savas pozitīvās un negatīvās puses. Šajā rakstā varēsi lasīt, kā svaigēšana, veģetārisms un vegānisms var uzlabot vai, iespējams, gluži otrādi, sagraut tava četrkājainā drauga veselību.

Veģetārā diēta

Nereti tie suņu saimnieki, kuri piekopj veģetāru ēšanas stilu, atsakoties uzturā lietot gaļu, vēlas, lai šo pašu ēšanas stilu piekoptu arī viņu mājdzīvnieki. Vienlaikus daudzi cilvēki nav pārliecināti, vai atteikšanās no gaļas viņu mīlulim neradīs dažādas veselības problēmas.

Pirms satraukties par to, vai tavs četrkājainais draugs var būt veģetārietis, tev būtu jāzina, ka suns ir visēdājs. Pēc tā var spriest, ka suns ēd mazliet no visa – dārzeņus, augļus, gaļu un citus produktus. Tas nozīmē, ka suns var ēst arī dārzeņus, un tie patiesībā viņam ir ļoti nepieciešami. Taču suņa gremošanas trakts ir salīdzinoši īss un nav piemērots tikai augu izcelsmes produktu pārstrādei. Veterinārārste Linda Muldiņa raidījumam "Ķepa uz sirds" skaidro, ka gaļa dzīvnieka uzturā ir viens no visbūtiskākajiem elementiem. Arī veterinārārsts Armands Vekšins portālam "Mans Draugs" iepriekš ir izteicis viedokli, ka sunim ir jāsaņem visas nepieciešamās ēdiena sastāvdaļas, arī olbaltumvielas un proteīni.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Tāpat arī citi veterinārārsti, piemēram, Anete Freisberga, piekodina, ka gaļai noteikti ir jābūt suņa uzturā un svaigēdāja diēta var smagi ietekmēt ķepaiņa veselību. Neskatoties uz to, veterinārārste Linda Dindone atzīst, ka suns var būt veģetārietis, tikai jāprot viņu nodrošināt ar vajadzīgajām vielām ar veģetārās barības palīdzību.

Arī pētījums, kuru veicis "Center for Animal Welfare", pierāda, ka suns var pārtikt tikai no veģetāras barības, turklāt min, ka, piekopjot šādu ēšanas stilu, uzlabojas dzīvnieka spalva, samazinās alerģiju iespēja, svars, uzlabojas vispārējā veselība, pieaug vitalitāte, kā arī ir citi ieguvumi. Lielisks piemērs tam ir borderkollija šķirnes kucīte, kuru saimniece baroja ar veģetāru uzturu. Sunīte sasniedza teju rekordlielu vecumu – 29 gadus, vēsta portāls "Peta".

Veterinārārste Dindone tiem saimniekiem, kuri tomēr ir nolēmuši padarīt savus suņus par veģetāriešiem, liek pie sirds, ka jārēķinās ar papildu rūpēm, lai nodrošinātu dzīvnieku ar tām uzturvielām, kas atrodamas tikai gaļā. Abas veterinārārstes skaidro, ka tas ir iespējams, taču, balstoties uz savu pieredzi, atzīst, ka tas esot ļoti grūti. Piemēram, proteīnus, kuru gaļā ir izteikti daudz, var iegūt no olām, vēsta portāls "Petmd". Proteīni ir arī dārzeņos, piemēram, salīdzinoši daudz to ir pupiņās un kukurūzā. Ja saimnieks vēlas, suņa barībai vai pievienot arī speciālo proteīna pulveri.

Šādu ēdienkarti savam sunim ir izvēlējusies modes māksliniece Šeila. Viņa raidījumam "Ķepa uz sirds" stāsta, ka savu stafordšīras terjeru Rāmu padarījusi par veģetārieti-svaigēdāju. Vairāk par to, kāpēc viņa izlēma mainīt sava četrkājainā drauga ēšanas paradumus, lasi šajā rakstā.

Arī Bella un viņas saimniece Inese piekopj veģetāru ēšanas stilu. Viņas par veģetārietēm sevi dēvē jau sešus gadus. Pirmajos dzīves gados kucīte tika barota ar gaļu, lai nodrošinātu veselīgu augšanu, taču tagad gaļa ir izslēgta no suņa uztura. Saimniece Inese Vaibe skaidro: "Ja mēs dzīvnieku mīlam un uzskatām viņu līdzīgu sev, un gribam viņam dot to labāko, tad, protams, mēs dodam viņam to labāko. Ja uzskatām, ka gaļa nav tas labākais, tad to mēs arī viņam nedodam."

Turpretim Iveta Vītola, divu suņu – Batlera un Denija – saimniece, neskatoties uz to, ka pati ir veģetāriete, neuzskata par vajadzīgu savu dzīves filozofiju uzspiest arī suņiem. "Es redzu, cik viņiem tā gaļiņa ir svarīga. Tas, ka viņš ar zobiem var noķert medījumu, saplosīt un apēst, liecina, ka tas ir dabas dots, viņam tas ir jādara," viņa stāsta.