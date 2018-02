Interneta hits: Zeltainā retrīvera saimnieces īpatnējais eksperiments ar jēlu olu suņa mutē

"Mirror" vēstīts, ka zeltainā retrīvera saimniece vēlējusies pārbaudīt suņa izturību un maigo sakodienu, mīluļa mutē ievietojot jēlu olu. "Twitter" lietotājs "laurdreyfuss" publicējis video, kas skatīts vismaz astoņus miljonus reižu.

"Mana tante internetā izlasīja, ka zeltainā retrīvera mute ir tik maiga, ka tā spēj noturēt olu, to nesaspiežot, tāpēc viņa to izmēģināja ar savu suni," tā raksturojis "Twitter" lietotājs.

Kā redzams video, suņu meitene olu maigi satvērusi mutē un to aptuveni minūti noturējusi, pēc tam olu uzmanīgi noliekot uz grīdas.

my aunt read online that a golden retriever's mouth is so gentle they can hold an egg in their mouth without cracking it so she tried it on her dog and well pic.twitter.com/6SDyUI3v4j

