Patvērums uz ielas – speciālas koka mājiņas ielas kaķiem

Dzīvnieku biedrība "Cat Care Community" sadarbībā ar galdniekiem un ziedotājiem izgatavo koka mājiņas ielas kaķiem. Līdz šim brīdim biedrība jau ir izvietojusi vairāk nekā 250 ielas kaķu mājiņas.

"Cat Care Communty" rūpējas par ielas kaķiem, kuriem nav ne māju, ne saimnieku, kuri tiem dotu pajumti un mīlestību. Šī iemesla dēļ biedrība nolēma veidot speciāli kaķiem paredzētas koka mājiņas. Projekta realizēšanā piedalās gan galdnieki, gan ziedotāji, ar kuru palīdzību biedrība ir spēj palīdzēt vairākiem nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem.

Kaķu mājas ir gana ērtas, aprīkotas ar divām durvīm un diviem logiem, jumtu un speciālu grīdas segums. Koka mājās ir izvietotas arī bļodiņas, no kurām murrātāji mielojas. Tāpat tās neietekmē laikapstākļi un ir ievērojami izturīgākas, līdz ar to arī kalpo daudz ilgāk. Bet pats galvenais - kaķi tās atzīst. Biedrība uzskata, ka tas, iespējams, ir tāpēc, ka tajās ir droši paslēpties no nepatīkamajiem laikapstākļiem un dusmīgiem suņiem.

Daudzdzīvokļu māju pagalmos bieži ir redzamas kartona kastu kaudzes, kurām apkārt salikti plastmasas trauciņi. Citreiz, lai ielas kaķiem nodrošinātu pajumti, cilvēki izmanto dažādas nevajadzīgas mēbeles vai to daļas, piemēram, pussaplēstas atvilktnes. Ar laiku šīs pagaidu kaķu mājas izmirkst vai tiek izdemolētas, piemēram, kartona kastes lietū izšķīst, atstājot aiz sevis nepatīkamu skatu māju pagalmos.

Foto: Privātā arhīva foto

Kad kartona kastes ir izšķīdušas, radot nepatīku skatu un piesārņojot pilsētvidi, cilvēki, turpinot rūpēties par kaķiem, uz ielas atstāj dažādas sedziņas un paladziņus. Diemžēl arī tie ilgi nekalpo - ātri paliek netīri ar smiltīm, dubļiem, spalvām, kā arī pārvēršas par slimību un parazītu perēkļiem. Tā rezultātā tiek ietekmēta ne tikai kaķa labsajūta, bet arī veselība. Vienā mirklī patvērums pārvēršas par dzīvības apdraudējumu.

Visas šīs lietas saliekot kopā, tiek radīta nepatīkama pilsētvide. Pagaidu mājiņas sāk atgādināt miskasti, kas cilvēkiem liek novērsties un, iespējams, pat "nolaist rokas", aizmirstot par kaķiem, kuriem ir nepieciešams patvērums.

Bet dzīvnieku biedrība "Cat Care Community" nespēj uzņemties rūpes par visiem mājas kaķiem. Tas prasa daudz līdzekļu un laika.

Ja vēlies atbalstīt biedrību un būt daļa no kaķu māju projekta, ir iespēja ziedot līdzekļus koka mājiņu izveidei. (Konts ziedojumiem: LV51HABA0551040459254)