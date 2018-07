Melnais grifs Rīga dodas uz Bulgāriju, kur lidos savvaļā virs Balkāniem

Pavasarī Rīgas zooloģiskajā dārzā un tā filiālē "Cīruļi" šķīlušies grifu mazuļi būs vieni no pirmajiem melnajiem grifiem, kuri tiks izlaisti savvaļā Bulgārijas kalnos.

Pēdējos gadus Rīgas zoodārza lielākais ieguldījums Apdraudēto sugu Eiropas programmu ietvaros (EEP) ir sekmīga grifu vairošana. 2014.–2018. gadā izaudzēti astoņi jaunie melnie grifi – četri Rīgā un četri "Cīruļos". Šie grifēni ir pirmie, kas ir iekļauti starptautiskā dabas aizsardzības projektā "Zaļie Balkāni", kur viņiem būs iespēja lidot pāri Balkāniem un kļūt par daļu no melno grifu savvaļas populācijas, ziņo Rīgas zooloģiskā dārza informācijas dienesta pārstāvis Māris Lielkalns.

Pirmdien agri no rīta melnā grifa mazulis no Rīgas ar lidmašīnu tika transportēts uz Bulgāriju, kur viņš tiks gatavots savam pirmajam patstāvīgajam lidojumam virs Balkānu virsotnēm. Šajā dienā uz Bulgāriju tika aizvesti arī divi putni no Ostravas zoodārza Čehijā.

Šobrīd putni jau atrodas Bulgārijā. Tur projekta koordinatori piešķīruši visiem trijiem grifiem vārdus: Bojan, Ostrava. Rīgas zoodārza melnais grifs ticis nosaukts atbilstoši vietai, kur viņš dzimis – Rīga. Augusta sākumā, pēc veterinārās apskates, plānota arī otra zooloģiskajā dārzā dzimušā grifēna nosūtīšana uz Bulgāriju.

Foto: Privātais ahīvs

Melnie grifi tiks nogādāti un izmitināti adaptācijas platformā Balkānu kalnu austrumu daļā. Pirms tam putni tiks aprīkoti ar satelīta raidītājiem, kas ļaus izsekot grifu gaitām.

Lai izvairītos no kontakta ar cilvēkiem un aprastu ar savvaļas apstākļiem, adaptācijas laikā uz izlidošanas platformas putnus baros un uzraudzīs no attāluma. Brīdī, kad būs tam gatavi, grifi paši pametīs platformu un dosies pirmajā lidojumā virs Balkāniem.

Melnā grifa (Aegypius monachus) suga kopš 1988. gada iekļauta Pasaules Sarkanajā grāmatā. Galvenie apdraudējumi savvaļā ir piemērotu ligzdošanas vietu trūkums, barības trūkums, šaušana, ligzdu iznīcināšana, plēsējiem izliktās saindētas ēsmas, kā arī netieši – mājlopiem lietotie medikamenti, kas ir toksiski grifiem.