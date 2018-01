Psiholoģija ir salīdzinoši jauna zinātne, bet šamanisms ir gadu tūkstošiem sena prakse (no kā psiholoģija ir izaugusi). Kur ir atšķirība starp šamani un psihologu? "Tas virziens, ko es pārstāvu, – procesuāli orientētā psihoterapija – apvieno moderno psihoterapijas zinātņu atklājumus, kvantu fiziku un visas senās zināšanas, kas nāk no šamanisma, daoisma, dzenbudisma... Mana pārliecība ir, ka maģija kā tāda neeksistē, viss ir tehnoloģijā. Kolīdz tu to pārvaldi – tu vari to izmantot," domā Uno, piebilstot, ka problēmas cilvēka dzīvē jau ir sekas, bet viņš savā praksē strādā vairāk ar cēloņiem, kas šīs sekas izraisījuši.

Par vienu no galvenajām mūsu laikmeta problēmām Uno atzīst to, ka mēs mēģinām dzīvot tādu dzīvi, kādu no mums sagaida apkārtējie, nevis tādu, kas balstīta pašu sajūtās. "Ja cilvēks nav kontaktā ar savām emocijām, savām jūtām un – galvenais – ar savām vajadzībām, viņš ir savā veidā dezorientēts – kur vējš papūš, tur viņš iet, īstenojot citu gaidas, nevis savējās" saka psihologs. Kā atbrīvoties no šīs "pienākuma sajūtas"? Kā nonākt līdzsvarā starp ārējo un savu – privāto pasauli, ņemot talkā sapņu tulkošanu? Vairāk par to – skaties video.