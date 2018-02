Tad nu šoreiz zīlēšanas aizkulisēs – arīdzan par mīlestības tēmu.

Attiecību jautājumi ir viena no galvenajām tēmām, ko klienti nāk risināt pie tarologiem. Aplūkosim tipiskākos jautājumus un to, kā speciālists te var un kā nevar palīdzēt.

Ja klients man jautā, kad viņam beidzot būs "tās īstās" attiecības, tad godīgi pasaku, ka to pateikt es nevaru. Tā vietā es piedāvāju pajautāt kārtīm, kāda ir klienta gatavība attiecībām, ko gatavs savā dzīvē mainīt attiecību dēļ un kas būtu jādara, lai palielinātu iespēju pēc iespējas drīzāk satikt savu Īsto. Tas dod cilvēkam iespēju saņemt padomus, ko darīt, ja patiešam vēlas attiecības. Nereti atklājas bailes, kas bloķē šo jomu, vai spiediens no vecākiem "kad tu beidzot precēsies?", pat ja pašam vel gribas izskrieties brīvībā. Citreiz procesu buksē daudzpunkte iepriekšējās attiecībās. Tātad ir darbs, kas vispirms jāpadara, lai piepildītu attiecību vēlmes.

Kopā ar klientu apskatām arī tuvāko laika posmu, jautājot kārtīm, kāds ir potenciāls, ka tuvāka pusgadā vai gadā veidosies jaunas attiecības, tomēr šis nav galvenais fokusa jautājums. Attiecības reti kad "nokrīt no gaisa" – tās tomēr prasa nemitīgu darbu pašam ar sevi, tās ir jānopelna!

Ja klientam jau ir attiecības, tad viņam rodas jautājums, vai tas ir droši un uz mūžu mūžiem? Garantēt nemirstību attiecībām, manuprāt, nevar neviens un nekas. Taču abi pārī iesaistītie var ļoti censties darīt visu, lai uz šo termiņu tiektos. Tāpēc kārtīs skatāmies, kādas ir attiecību stiprās puses, kur slēpjas attiecību sprunguļi, kā uzturēt kaisles uguntiņu un, visbeidzot, – ko pašiem darīt un nedarīt, lai pilnveidotu attiecības.

Vēl viena tēma, kas bieži izskan tarologu konsultācijās, ir mīlas trijstūri. Šī tēma, savukārt, sadalās divos virzienos – viena daļa klientu jautā, kuru no partneriem izvēlēties, jo katrā ir kaut kas saistošs. Cita daļa jautā, kas nu notiks, kad divsavienība pārvērtusies par trejsavienību. Gan vienā, gan otrā gadījumā svarīgi saprast, kāpēc šāda situācija radusies – kas kādam no partneriem trūcis vai tieši bijis par daudz, ko partneri viens no otra sagaida, kādi ir iespējamie risinājumu scenāriji un ko katrs no tiem dos. Kad ir padziļināti izpētīti šīs situācijas cēloņi un iespējamie risinājumi, tad klienta paša uzdevums un atbildība ir pieņemt viņa lēmumus. Tarologam nav tiesību pateikt – pamet vai cīnies. Kāršu licēja uzdevums ir parādīt šādu gadījumu skatījumu no malas un parādīt dažādus scenārijus, kurus tad izvērtē pats klients.

Lai vai kādi jautājumi mīlas frontē radušies, dodoties pie tarologa, ir vērts atcerēties, ka attiecībās iesaistīti vairāki (tātad – arī pats klients) un, lai risinātu radušās problēmas, būs jāstrādā. Taču no tā nevajag baidīties, jo, kas dara, tas tiešām dara, reizēm pat brīnumaini! Man kā zīlniecei ir ļoti patīkami saņemt no klientiem atsauksmes un paldies vārdus, ka dotie padomi ir palīdzējuši un ne viena vien krīze atrisināta.