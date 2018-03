Sēdēt pret galda stūri, tieši pretim 90 grādu leņķim, – tā ir kolosāla iespēja neapprecēties! Gadus septiņus vismaz pēc sēdēšanas gadījuma. Un, ja sēdi regulāri… Ūja, ūja… Bet, lai cik paradoksāli tas būtu, ja jau esi apprecējies/-usies – sēdi droši!

Īpaši to var novērot dažādos svētkos un ģimenes saietos. Piedāvājumu apmainīties vietām pie svinību galda ar Annu, Jāni vai Pēteri, jo, redz, viņi nav nokārtojuši savu privāto ģimenes dzīvi, kā pienākas, ar laulības saitēm, kaut arī jau 10 gadus dzīvo kopā ar partneri vai bauda savu brīvību izvēlēties, kuru miesu grib konkrētā brīdī un nejūtas par to vainīgi. Parasti slēpto pavēli, kas izskan kā lūgums, paziņo kāda viedāka dzimtas sieva balsī, kas neparedz iebildumus. Katram ir jāveicina, lai tas lielais dzimtas rats rit uz priekšu!

Pacelt uz ielas (ja vēl krustojumā, tad papildu punkti) naudu, maku, gredzenu, krāsainas bildītes, lentītes, foto, kārtis u.c. vērtīgas un nevērtīgas lietas. Ir iespēja, ka kāds ir caur šīm lietām atbrīvojies no savām neveiksmēm vai slimībām un, tās paceļot, ir iespēja līdz ar mantu pāriet uz melno strīpu savā dzīvē. Neko neceļam, ejam garām! Pat ja tā ir 1000 eiro naudas zīme, viens santīms vai gredzens? Noteikti – tas ir tas gadījums! Necel, pārkrusties un laidies lapās!

Dažādu krāsu kaķi vai suņi, kas pēkšņi iznirst un, pat mainot trajektoriju, pārskrien pāri ceļam, kad tu ej. Tu to vienmēr pamani pirms kāda svarīga notikuma, jo, ejot uz veikalu, tas tevi, visdrīzāk, neuztrauc. Man gan vecāmāte mācīja tā: ja kaķis pārskrien no kreisās uz labo un suns no labās uz kreiso, tad viss izdosies, bet es klausījos neuzmanīgi, tāpēc īsti neatceros, varbūt tie virzieni bija otrādi, kurā tie dzīvnieki skrien no visas savas varēšanas un spēka, lai atnestu man veiksmi, tāpēc jebkuru virzienu uzskatu par īsto!

Svilpot mājās. Es nemāku svilpot, tikai ar svilpīti vai pudeli, vai zāles stiebriņu. Vienmēr kāds palīglīdzeklis ir nepieciešams, lai rastos svelpjoša skaņa. Bet skaitās arī tad, ja tev uzsvilpj no ekrāna. Īpaši reklāmā, tā skaļi, uz pilnu klapi, pa visu dzīvokli! Rezultātā – nebūšot naudas. Tas pats ir par atkritumu maisa iznešanu vakarpusē. Uzreiz iedomājies Bilu Geitsu vai Marku Cukerbergu, kas nesvilpo, staigājot pa dzīvokli, neskatās reklāmas un nenes vakarā atkritumus, tas noteikti ir viņu panākumu pamatā!

Satikt sievieti ar miskasti vai tukšu spaini, dodoties savās gaitās. Visa diena kaķim zem astes! Labāk uzreiz doties atpakaļ uz mājām un nekādas sociālas darbības šajā dienā vairs neveikt. Tas nozīmē tikai to, ka ir nepieciešama atpūta. No visa. Tajā dienā. Ir tik labi brīvdienā! Ar attaisnojumu. Paldies, kundze!

Žagošanās. Kāds domā, ja nosauksi tā vārdu, kurš domā, – pāries! Un reizēm ir tik patīkami, ka tā konkrētā persona domā! Par mani! Tik ilgi un neatlaidīgi!

Saplēstās drēbes, krūzes un šķīvji… Tie pievelk nezin ko, bet ne to labāko. Metam ārā un miers! Omammas vecos šķīvjus arī! Bet, paskat! Tie japāņi ielej plaisā līmi, uzkrāso pa virsu ar zeltu un tas simbolizē, ka caur katru plaisu mēs kļūstam pilnīgāki, kļūstam paši, tā ir pieredze, kuru, starp citu, neviens nevar atņemt un tā dārgi maksā.

Nokritis galda piederums. Nāks! Sievietes – dakšas, tās ir tās nejaukās. Sievietes – karotes, tās jaukās, bet vīriešus pievilina naži. Negribi lai nāk? Kāp ar kāju virsū nokritušai dakšai un viešņas nebūs! Arī ja nokrīt slota, ir gaidāmi viesi, bet tas ir vairāk kā atgādinājums – nopērc kaut ko garšīgu, ja nu kāds nāks! Un, ja ne? Hmmmm ņam, ņam, nezinu.

Lauru lapa zupā tavā šķīvī nozīmē, ka tev būs vēstule! Tinkš! Piedāvājam aizdevumu, cienītā kundze! (Turpat to vēstuli met, kur lauru lapas no zupas šķīvja!) Bet var būt patīkama vēstule? Gaidīta! Svarīgs sīkums – lapa ir jāaplaiza. Nezinu, laikam tāpēc, lai ar domu spēku laizīšanas brīdī nosūtītu impulsu tam, no kura gaida.

Kāzas. Tā ir nebeidzama sāga, kur katram niekam ir nozīme. Pat nemēģināšu aprakstīt. Galvenais – saticība un korekts laulību līgums, viss pārējais pēc tam.

Būt māņticīgam nozīmē būt potenciālam upurim un prast aizsargāties. Reizēm arī cīnīties, bet būtībā aizsargāties.

Māņticība ir laba lieta, kad tā formē notikumus, kuru gala rezultāts tevi iepriecina, ja nē… Vajag jaunu skaidrojumu. Ar pozitīvu noti, atrast to labo! Sieviete (uz vīriešiem nezkāpēc neattiecas) ar tukšu spaini? Tad tai ir jābūt brīvdienai!