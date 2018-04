Mugura ir interesants simbolu un nozīmju maisījums. No vienas puses, tā ir vieta, kurā mēs noglabājam visu, uz ko mums nav vēlēšanās skatīties vai ko nevajadzētu ieraudzīt kādam citam. No otras puses, tā ir mūsu "atkritumu izgāztuve", kurā mēs apglabājam tās mūsu jūtas un pārdzīvojumus, kuri izraisīja sāpes un apjukumu. Tā netradicionāli muguru pētījis ir Debs Šapiro, kurš uzrakstījis arī vairākas grāmatas par to, kā ķermenis ar mums runā

Mēs nevaram redzēt savu muguru, un tādēļ esam kā strausi, kuri domā, ka, ja viņi iebāž galvu smiltīs un neredz, kas notiek apkārt, tad viss ir kārtībā. Tad mēs sūdzamies par "slikto muguru", it kā tā būtu pie kaut kā vainīga! Bet mugura ne tikai spēlē "atkritumu izgāztuves" lomu, tajā ir mugurkauls, svarīgākā ķermeņa prāta iekšējās struktūras daļa, mūsu esamības pamats, atbalsta karkass, uz kura tiek būvēts ķermenis.

Mugurkauls

Šis skriemeļu komplekts pārstāv mūsu centrālo iekšējo enerģiju un atbilst mūsu visaugstākajiem garīgajiem centieniem. Mugurkauls kalpo par pamatu visām pārējām ķermeņa daļām. Tas padara mūs stiprus un pārliecinošus vai piešķir mums "bezmugurkaulnieka" izskatu. Ar skeletu, centrālo nervu sistēmu un asinsrites sistēmu tas savienojas ar visiem daudzveidīgajiem mūsu būtības aspektiem. Tādā veidā ikviena doma, emocija, notikums, reakcija un iespaids atstāj "nospiedumu" mugurkaulā un attiecīgajās ķermeņa daļās.

Daudzas medicīnas nozares pievērš uzmanību šai jomai. Piemēram, manuālā terapija koncentrējas uz mugurkaulu, "pārmaiņu tehnika" – uz spinālajiem refleksiem. Šīs sistēmas izmanto to, ka caur mugurkaulu iespējams sasniegt visas mūsu ķermeņa daļas un tās ietekmēt.

Mugurkauls ir pirmā fiziskā ķermeņa daļa, kas veidojas pēc apaugļošanās; no tās attīstās pārējais ķermenis. Tāpēc tas atspoguļo mūsu vēlēšanos iemiesoties, ieiet pasaulē.

Saskaņā ar prenatālo modeli, apziņas attīstība grūtniecības laikā notiek caur mugurkaulu.

Šis modelis izseko attīstībai kakla līmenī no ieņemšanas brīža līdz dzimumorgānu līmenim dzimšanas brīdī, šeit notiekošā kustība – viena no nobriešanas formām enerģijai virzoties uz leju gar mugurkaulu. Tajā pašā laikā mugurkauls atspoguļo gan čakru sistēmu, gan kundalini enerģiju, kas no mugurkaula pamatnes ceļas uz augšu.

Muguras augšdaļa

Ar muguras augšdaļu mēs saprotam ķermeņa apgabalu zem plecu līmeņa līdz plecu lāpstiņu pamatnei. Šis apgabals atspoguļo periodu pēc ieņemšanas vai iekšējās un personiskās attīstības pakāpi, tāpēc neatrisināti jautājumi, kas tur uzkrājas, neizbēgami saistīti ar mūsu jūtām vai šaubām par sevi. Šajā jomā ar roku un pirkstu palīdzību mēs spējam izteikt sirds čakru un mīlestības enerģiju.

Mugurā noglabājas mīlestība un siltums pret citu cilvēku, kurus mēs nevaram izteikt un tāpēc paslēpjam vai otrādi – aizkaitinājums un vienaldzība, ko nevēlamies pieļaut. Šīs jūtas meklē izeju, bet, ja tās pastāvīgi tiek ignorētas vai noliegtas, tās uzkrājas un izpaužas kā dusmas un niknums.

Saspringtie muskuļi, kas veido "bruņas" muguras augšdaļā, bieži ir dusmu pilni. Sākotnēji dusmas bija vērstas uz sevi, bet pēc tam tika projicētas pret jebkuru citu uz āru. To var redzēt "atraitnes kuprī" – mīksto audu veidojumā muguras augšdaļā, kas vairāk raksturīgs gados vecākām sievietēm. Tas liecina par dusmu un aizvainojuma uzkrāšanos, kuri daudzus gadus netika izrādīti; norāda uz vecuma iestāšanos un dzīves jēgas un mērķa zaudēšanu.

Tāpat secināms, ka sāpes un spriedze, kas izpaužas muguras augšdaļā, saistītas ar vilšanos un aizkaitinājumu par to, ka par spīti savām ambīcijām un centieniem, nedarām to, ko patiešām vēlētos darīt. Tas neizbēgami notiek, jo mēs atsakāmies no patiesajām iekšējām vēlmēm un "noglabājam" tās mugurā, iespējams, tāpēc, ka tās šķiet nepieņemamas vai pretrunā ar to, ko no mums gaida. Atbrīvojot slēpto aizkaitinājumu un vilšanos, mēs varam atklāt mūsu slēptās ambīcijas un centienus. Šis apgabals attiecas uz attīstības pirmo posmu pēc ieņemšanas, tāpēc pārstāv mūsu iekšējā mērķa izpausmi. Tas var vienkārši nozīmēt sava ceļa meklēšanu dzīvē, bet augstākajā līmenī var nozīmēt atbrīvošanos no materiālās pasaules kārdinājumiem un varas, savas garīgās sūtības apzināšanos.

Muguras vidusdaļa

Šajā nelielajā muguras daļā diezgan bieži notiek līdzsvara traucējumi. Tā atspoguļo periodu, kurā notiek pirmās augļa kustības, tas ir, augļa attīstības laiku, kad norisinās pārmaiņas apziņā no sevis apzināšanās uz tā apzināšanos, kas nav "Es". Citiem vārdiem sakot, tas līdzinās šūpolēm, kurās līdzsvarojas mūsu būtības iekšējie, personīgie aspekti ar ārējiem, sociālajiem. Kad šī joma ir atvērta un darbojas, mēs varam brīvi izteikt savas iekšējās sajūtas un piešķirt savai pasaulei dziļumu un nozīmi. Kad tā ir noslēgta vai bloķēta, tas liecina par šķēršļiem, par enerģijas, kurai vajadzētu plūst brīvi, aizturi vai par bailēm no pašizpausmes. Tā var būt nevēlēšanās atbrīvot enerģiju uz āru, jo mēs jūtamies drošībā, kad tā paslēpta iekšpusē.

Tā kā kustība uz leju ir daļa no nobriešanas procesa, te atrodas dabisks bloķēšanas punkts, enerģijas aizturēšanas punkts, kas atspoguļo mūsu iekšējo pretestību novecošanai, atbildības vai savas mirstības noliegums. Šeit mums jāpāriet no sava "Es" uz savstarpējām attiecībām, kas nozīmē, ka mums jāiemācās risināt jautājumus, kuri raksturīgi nobriedušam vecumam.

Tā ir arī trešās čakras daļa, kas saistīta ar varu, gribu un sevis izteikšanu. Disharmonija šajā mugurkaula vai muguras daļā var liecināt par ar varu saistītām spēlēm vai konfliktiem, kuri bieži tiek aktivizēti sevis vai savas vietas meklēšanas pasaulē procesos. Mūsu garīgā enerģija dabiski tiecas uz augšu, bet mūsu Ego dara visu, lai to apturētu! Varas kārdinājumi un slēptās perspektīvas ir ārkārtīgi pievilcīgas; reiz tos iepazinušam ir grūti pateikt "nē". Tajā pašā laikā šī enerģija ir cieši saistīta ar izvirtību un meliem. Mūsu garīgā ceļa mērķis ir kļūt pārākam par šiem kārdinājumiem.

Muguras lejasdaļa

Šis apgabals sniedzas no saules pinuma projekcijas līdz astes kaulam un pārstāv galīgo nobriešanu pirms dzimšanas. Pētot muguras lejasdaļas sāpju gadījumus izrādījās, ka tie bieži parādās situācijās, kuras atgādina, ka novecojam: 60 vai 70 gadu jubilejās, kāzu gadadienās, bērnu izlaidumos, kad bērni izvācas no mājām, aizejot pensijā.

Kaut arī par muguras sāpju iemesliem parasti uzskata pārpūlēšanos dārza darbos, smagumu celšanu, vairāk ticams, ka problēmas mugurā jau ir, tikai paaugstinātā slodze paātrina to izpausmes. Šī problēma neizbēgami saistīta ar pieaugšanu un pretestību novecošanai sociālo attiecību kontekstā. Rietumos īpaši izpaužas vēlme dzīvot ilgi un palikt jaunam un enerģiskam tik ilgi, cik vien iespējams.