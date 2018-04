Ar ko sākt meditāciju? Standarta atbilde būs: ieņem pareizu, ērtu pozu, piemēram, lotosa pozu. Mugura taisna, mēle pie aukslējām tajā vietā, kur jūtama tāda kā "elektriskās baterijas" sajūta. Ja nepildi kaut kādus īpašus elpošanas vingrinājumus, tad elpo mierīgi, dabiski – caur degunu. Koncentrējies uz meditācijas priekšmetu – mantru, lūgšanu, svētajiem rakstiem, degungalu, mēles galu, uz elpošanas sajūtu, uz to, kā cilājas tavas krūtis, vai uz to, ka ieelpo aukstāku gaisu, bet izelpo siltāku. Tas viss ir pareizi, bet ko izlaiž visi šie padomu devēji?

Pirms meditācijas... jānomazgājas. Jāuzvelk tīras drābes.

Nu ja, lai cik tas dīvaini skanētu mūsu "izglītotajā laikmetā", cilvēku higiēna atrodas katastrofāli zemā līmenī. Piemēram, tumšajos padomju laikos mācīja, ka rokas pirms ēšanas jāmazgā, ka pēc tualetes apmeklējuma rokas jāmazgā, ka veikalā pirktie augļi jāmazgā ar ziepēm un suku remdenā ūdenī. Nu, daļa no tiem, kas dzīvoja padomju laikā, vēl seko šiem priekšrakstiem; jaunatne pret personīgo higiēnu izturas daudz paviršāk. Veikalā pirktu apelsīnu turpat, izejot laukā, apēd, turklāt mizo bieži ar zobiem, nemazgātu...

Taču tā ir tikai fiziskā tīrība. Esi dzirdējis apgalvojumu, ka mazgāt rokas pirms ēšanas vai slaucīt kājas, pirms ienākt telpā, ir baltās maģijas rituāli?

Nu tad, lūk, astrālās pasaules parazīti barojas ar mūsu organisma sliktajām smakām! Ja mēs guļam ilgāk par divām stundām, maz, ka mūs aplipina šie enerģijas nosūcēji visās stiprāk svīstošajās vietās: piemēram minēšu paduses, bet, domāju, katrs pats sapratīs, ka jāmazgā ne tikai tās. Sasvīdušas drēbes būtu jānomaina pret tīrām, gulta, kurā cilvēks gulējis ilgāk par divām stundām, jāapslaka ar ūdeni (šim nolūkam vēlams izmantot speciālu smidzinātāju un nekādā gadījumā nepūst ūdeni ar muti!).

Kāpēc jāapslaka gulta? Pēc divām stundām tajā ir palicis mūsu enerģētiskais nospiedums, kas saglabājas vismaz 40 minūtes, var būt arī daudz ilgāk. Maz, ka uz to var iedarboties ar melnās maģijas vai Andharva vēdas palīdzību, – parazīti, kas tur paši salido kā mušas uz medu, var stipri iespaidot mūsu fizisko kondīciju. Mēs sakām – galva sāp, atkal tie maitas Pasaules valdnieki ieslēguši savus psihotronos ģeneratorus... Nu, vispār eksistē arī tādi ģeneratori, bet, tici man, vairāk nekā 50% gadījumu pie vainas ir tas, ka steidzoties mēs nenomazgājamies, nepārklājam gultu pēc piecelšanās vai aizmirstam iztīrīt zobus un mēli arī.

Mēles tīrīšana ir īpaši svarīga cilvēkiem, kas vēlas novājēt. Tas ļauj gūt sāta sajūtu no ievērojami mazāka pārtikas daudzuma. Proti – mēs izšķiram piecas garšas, un, ja vienā ēdienreizē sajūtam visas piecas, sāta sajūta iestājas daudz ātrāk. Ja kāda no garšām pietrūkst, mēs nemierīgi dīdāmies – ko tādu varētu vēl apēst? Tā, lūk, arī pieņemamies svarā, stresu noēdot. Jā, ir arī stress, kura cēlonis ir apkārtējā vide vai sabiedrība! Tur nu mēs daudz neko nevaram darīt, taču iztīrīt zobus un notīrīt mēli var katrs. Tavs ķermenis būs tev pateicīgs un izpaudīs to tādā veidā, ka kalpos krietni labāk un ilgāk. Kaut vai tādēļ vien ir vērts papūlēties! Pieaugs tavas darbspējas, sāksi sajust sāta sajūtu no neliela produktu daudzuma, tas ietaupīs līdzekļus, kurus tērē pārtikai un pēc tam – dažādiem notievēšanas paņēmieniem.

Astrālie parazīti uzkrājas vietās, kur ķermenim raksturīgās smakas ir vairāk nekā citur.

Viena būtiska nianse: sekojot astrālajiem parazītiem, uz tām pašām vietām uzkrājas dažādi tīri fiziski baciļi.

Tā nav nejaušība, drīzāk – likumsakarība. Astrālie parazīti novājina tavu auru, un šajās vietās fiziskiem parazītiem kļūst vieglāk tev piekļūt.

Vai šīs maģiskās darbības (nu, tādas kā personīgā higiēna) palīdz arī materiālistiem un tiem, kas netic visādiem gariem un astrāliem parazītiem? Zini – palīdz gan! Tā kā – ja nu man ir taisnība? Varbūt tiešām ir vērts pēc tualetes nomazgāt vismaz rokas? Un īpaši jau pirms meditācijas.

Meditējot zinoši cilvēki bieži apsedz plecus ar meditācijas šalli vai lielu lakatu. Pastāv uzskats – ja to nedara, organismam meditācijas laikā var piekļūt dažādi astrālie parazīti. Tagad, es domāju, tu sapratīsi, ka te runa nav tikai par to, ka atslābinātam ķermenim ir paplašināti asinsvadi un tamdēļ ir vieglāk saaukstēties. Lai gan – arī tam ir sava un visai nopietna loma.