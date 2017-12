Vecgada vakara rituāls

Vecā gada un jaunā gada vakaram ir īpaša burvība un īpašs spēks, cilvēki jau izsenis ir ticējuši ka šim laikam ir īpašs rituālu spēks. Jaunā gada nakts ir tik enerģētiski piesātināta un spēcīga, ka šajā naktī ir iespējams veikt daudz un spēcīgus rituālus, lai piesaistītu veiksmi, mīlestību, veselību un labklājību. Tieši tādēļ šoreiz nolēmu padalīties ar dažiem sev īpaši mīļiem un tuviem Vecgada rituāliem, kuri savu nozīmību un spēku ir pierādījuši manā dzīvē.

Tiec vaļā no drazas!

Vecgada pēdējā dienā vajag atbrīvoties no daudzām nevajadzīgām lietām, kas tev atgādina lielākas vai mazākas vecā gada skumjas vai liecina par tām. Lietas, kas atgādina par slimībām un neveiksmēm. Šajā vakarā vajag sadedzināt visus rēķinus kas nesuši nepatīkamas emocijas, līgumus, kas nesuši neveiksmes. Vari uzrakstīt uz lapas savas problēmas un sadedzināt to visu ugunskurā, lai visas šīs lietas neienestu jaunajā gadā.

Eglītei jātop rotātai!

Lai Jaunais gads tavā dzīvē ienāktu veiksmīgs un ar prieku, uzpos eglīti. Svarīgi ir tas, ka eglīte jāpoš ar labām domām un patīkamām emocijām. Katru rotājumu eglītē ievieto ar vēlējumu un ar labu domu. Starp eglītes mantiņām un virtenēm ievieto eglītē arī augļus, piemēram, ābolus un mandarīnus. Ābols izsenis tiek uzskatīts par auglības simbolu, bet mandarīni ir saistīti ar saules enerģiju, kas atnes labklājību. Eglītē ievietotie augļi nes īpašu burvību, tāpēc pēc Jaunā gada sagaidīšanas vēlams tos apēst un tādejādi uzņemt īpašu spēku.

Lai būtu laba veselība, raugies, lai eglītē tiek ievietots kāds balts dekors. Baltās krāsas dekors simbolizē veselību un cīnās pret slimībām, lai tu un tava ģimene jaunajā gadā neslimotu.

Foto: Elīna Āboliņa

Ievieto eglītē arī sudraba rotājumu, tas palīdzēs vientuļajiem atrast savu otru pusīti.

Lai atrastu harmoniju mīlestībā un mīlestība vienmēr būtu tavās mājās, eglītē noteikti ievieto kādu sarkanas krāsas dekoru, vislabāk sirds formā. Eglītē ievieto arī kādu sev mīļu aizsardzības zīmi. Tā var būt kāda no latviešu spēka zīmēm, kāda rūna, kāds kristāliņš vai tev tīkams talismans, lai tu un tava māja tiktu pasargāta visu nākamo gadu.

Lielā naudas svece

Kad eglīte uzposta, varam izveidot lielo naudas sveci, lai būtu bagātīgs Jaunais gads.

Tam būs nepieciešama liela, zaļa svece un daudz zelta krāsas monētiņas. Zaļā krāsa šajā gadījumā simbolizē augšanu, lai naudiņa un labklājība augtu.

Foto: Elīna Āboliņa

Ņem monētiņas un noskalo tās tekošā ūdenī, lai tām nenāktu līdzi sveša enerģija, jo monētas un nauda, pirms tā nonāk pie tevis, iziet caur tūkstošiem cilvēku rokām. Kad monētas attīrītas, sākot no sveces apakšas līdz pašam deglim iekausē svecē no ārpuses tik daudz monētu, cik vien salien uz sveces. Šo sveci novieto uz galda pašā centrā kā galveno sveci (ja uz galda ir vairākas sveces, tad arī zem pārējām svecēm paliec pa monētai). Kad svecīti aizdedzini, domā, kā naudiņa krīt no sveces tā naudiņa krīt man. Kad svecīte izdegusi, monētas saglabā un izmanto kā naudas talismanu visam nākamajam gadam, turot tās savā maciņā. Proti arī dalīties un šīs monētas dāvini saviem draugiem un viesiem, tad labklājība pieaug vairāk.

Labklājības maizes klaips

Ļoti sens rituāls no senseniem laikiem ir Jaunā gada labklājības maizes klaipa veidošana. To var taisīt gan katrs individuāli, gan arī visa ģimene var veidot vienu kopēju, lielu klaipu.

Kas nepieciešams šim rituālam:

Apaļas formas maizes klaips

Monētas zelta un sudraba krāsā

Atslēga

Putna spalva

Gredzens

Balta papīra lapa

Zīmulis

Vaska svece

Lielāka enerģija piemīt maizes klaipam, ko paši esat cepuši un veidojuši, kura cepšanas procesā piedalās visa ģimene. Ja veidojat šādu klaipu, tad, kamēr maizīte rūgst, katrs rituāla dalībnieks pieiet pie tās un saka: "Tā kā maize rūgst, lai rūgst mana labklājība."

Ja nav iespējams pašiem izcept maizes kukulīti, derēs arī maizīte, kas iegādāta no cita cepēja.

Maizītē ieliec monētiņas, lai mājās ienāk labklājība, ievieto maizītē atslēgu kā aizsardzības simbolu, lai tu un tava ģimene tiktu pasargāta no enerģētiskiem uzbrukumiem. Lai nākamajā gadā dotos ceļojumā, iespraud kukulītī putna spalvu. Gredzenu maizītē ieliec, lai piesaistītu mīlestību un harmonizētu esošās attiecības. Uzraksti uz baltas lapiņas visus savus plānus un vēlmes, ko vēlies sasniegt jaunajā gadā, un ievieto to maizes klaipā. Kukulītim pa vidiņu iespraud vaska svecīti. Šādu maizes klaipiņu novieto uz svētku galda goda vietā – pašā galda centrā. Kad pulkstenis nosit 24:00 un visi līksmojas, aizdedzini svecīti, kas iesprausta klaipa viducītī. Ja klaipu veidojusi visa ģimene, tad svecīte jāaizdedz visiem ģimenes locekļiem kopā.

Noteikti neaizmirsti – lai tavi Vecgada un Jaunā gada rituāli būtu patiešām efektīvi un piepildītos, ir patiesi, no sirds jānotic brīnumam. Atceries, ka jebkurš rituāls dod iespēju mainīt un mainīties.

Lai veiksmīgs tev šis Jaunais gads un vairāk patiesu smaidu 2018. gadā!